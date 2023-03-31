В Ельце Липецкой области исторические здания планируют сдавать в аренду за 1 рубль

Власти Липецкой области распространили на объекты в историческом городе Елец программу сдачи в аренду культурных объектов за 1 руб. Как сообщили в пресс-службе облправительства, в нее могут войти жилой дом середины XVIII века в Ельце на улице Профсоюзная, 34 и усадебный комплекс XIX века в деревне Чернышовка Елецкого района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадебный комплекс XIX века в деревне Чернышовка Елецкого района Липецкой области

Фото: усадебное достояние.рф Усадебный комплекс XIX века в деревне Чернышовка Елецкого района Липецкой области

Фото: усадебное достояние.рф

Соответствующие поправки внесены в закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области».

«Эти объекты являются достоянием края и достойны стать точками притяжения туристов. Но нужно либо полностью их восстановить, либо уберечь от дальнейшего разрушения. Первый путь намного затратнее, но у региона есть опыт привлечения инвесторов с предоставлением им возможности дальнейшего использования объектов в туристической индустрии. Есть надежда, что эта практика получит свое распространение»,— прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Ранее региональные власти заявляли о планах восстановления «купеческого облика» исторического центра Ельца. За шесть лет в рамках проекта собирались реновировать 13 зданий на общей площади более 14 га.

Владимир Зоркий

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