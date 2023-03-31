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Коммерсантъ FM
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Требовать от застройщика техдокументацию на дом можно бессрочно

Верховный суд РФ (ВС) не ограничил срок предъявления претензий к застройщикам, не передавшим техническую документацию на дом.

История спора началась в октябре 2017 года, когда ООО «Специализированный застройщик "Союз инвест"» передало ООО «Управляющая компания "Велес"» многоквартирный дом (МКД) в Новосибирске, который был сдан в эксплуатацию месяцем раньше.

Стороны подписали реестры передачи технической документации, но, несмотря на это, застройщик не передал УК часть документов, в том числе проектную документацию и исполнительные чертежи на дом. После того как «Союз инвест» не ответил на претензии «Велеса», дело перешло в арбитражный суд Новосибирской области, который отклонил требования УК. Суд указал, что часть документов уже передана ей, а по остальным пропущен трехлетний срок исковой давности. Апелляция и кассация признали эти выводы верными.

УК подала жалобу в ВС. По мнению компании, требования о передаче документов на МКД не могут быть ограничены сроком, поскольку защищают интересы собственников помещений дома, права которых были нарушены. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС (см. «Ъ» от 7 марта).

ВС признал, что застройщик «незаконно уклонился» от передачи технической документации на МКД, допустив «противоправное бездействие». Между тем, подчеркнул суд, это влияет на «выполнение УК функций управления домом, на содержание общего имущества в надлежащем состоянии в целях его бесперебойной и безаварийной работы и возможности возмещения вреда в результате такого содержания». Кроме того, непередача документов препятствует «выполнению истцом принятых обязательств по управлению МКД в интересах собственников», а также угрожает нарушить «их права по безопасному проживанию».

Поэтому такой иск «может быть предъявлен в течение всего периода эксплуатации дома», а застройщик «не вправе ссылаться на истечение срока давности», заключила коллегия. Спор отправлен на новое рассмотрение с указанием судам определить конкретные документы, подлежащие передаче УК.

Екатерина Волкова

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