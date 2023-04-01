Утолить жажду

«Коммерсантъ Стиль» — про средства для сухой и уставшей кожи, которые стоит иметь в своем косметическом гардеробе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @haileybieber Фото: @haileybieber

Сывороток много не бывает — они выполняют функцию доставки активных ингредиентов в верхние слои кожи, тем самым усиливая эффективность дневного или ночного крема. Эти «активаторы» уже прочно вошли в наш обиход, а их необходимость доказана без привязки к гендеру: они одинаково важны как для женской, так и для мужской кожи. Состав сывороток, как правило, разный, в зависимости от задач, которые они выполняют, но, пожалуй, самые известные и разрекламированные из них — это те, что содержат гиалуроновую кислоту. Все просто — эта кислота вырабатывается в организме человека естественным путем и напрямую влияет на способность кожи удерживать влагу, а потому выглядеть более подтянутой и упругой. Помимо гиалуроновой кислоты хорошо увлажняют кожу и компоненты из водорослей, витамин В5, сквалан, вода из термальных источников. Считается, что такие сыворотки стоит наносить сразу после умывания на слегка влажную кожу, а результат будет виден в долгосрочной перспективе — через две недели после регулярного использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография DTMS, увлажняющая сыворотка Hydration в обновленной многоразовой упаковке. Состав: глицерин, гиалуроновые сферы, масло жожоба (в FOAM). Uriage, интенсивная разглаживающая укрепляющая сыворотка Age Lift. Состав: ретинол, гиалуроновая кислота, витамины C и E, термальная вода из источника в Урьяж-ле-Бен. Timeless Skin Care, увлажняющая cыворотка Hyaluronic Acid 100% Pure. Состав: гиалуроновая кислота (в FOAM). Snaillab, увлажняющая, успокаивающая сыворотка для сухой и чувствительной кожи. Состав: муцин улиток, биоферментированная ламинария. Lierac, антивозрастная сыворотка Lift integral The Tightening Serum. Состав: экстракт черного тюльпана, гиалуроновая кислота натурального происхождения. Glowoasis, антивозрастная сыворотка Probiotics + Squalane Double Up Serum. Состав: сквалан, комплекс красных ягод, ниацинамид. La Roche-Posay, восстанавливающая сыворотка для обезвоженной кожи Cicaplast B5. Состав: витамин B5, пребиотик, термальная вода. Следующая фотография 1 / 7 DTMS, увлажняющая сыворотка Hydration в обновленной многоразовой упаковке. Состав: глицерин, гиалуроновые сферы, масло жожоба (в FOAM). Uriage, интенсивная разглаживающая укрепляющая сыворотка Age Lift. Состав: ретинол, гиалуроновая кислота, витамины C и E, термальная вода из источника в Урьяж-ле-Бен. Timeless Skin Care, увлажняющая cыворотка Hyaluronic Acid 100% Pure. Состав: гиалуроновая кислота (в FOAM). Snaillab, увлажняющая, успокаивающая сыворотка для сухой и чувствительной кожи. Состав: муцин улиток, биоферментированная ламинария. Lierac, антивозрастная сыворотка Lift integral The Tightening Serum. Состав: экстракт черного тюльпана, гиалуроновая кислота натурального происхождения. Glowoasis, антивозрастная сыворотка Probiotics + Squalane Double Up Serum. Состав: сквалан, комплекс красных ягод, ниацинамид. La Roche-Posay, восстанавливающая сыворотка для обезвоженной кожи Cicaplast B5. Состав: витамин B5, пребиотик, термальная вода.

Ирина Кириенко