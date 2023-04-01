Утолить жажду

«Коммерсантъ Стиль» — про средства для сухой и уставшей кожи, которые стоит иметь в своем косметическом гардеробе.
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Сывороток много не бывает — они выполняют функцию доставки активных ингредиентов в верхние слои кожи, тем самым усиливая эффективность дневного или ночного крема. Эти «активаторы» уже прочно вошли в наш обиход, а их необходимость доказана без привязки к гендеру: они одинаково важны как для женской, так и для мужской кожи. Состав сывороток, как правило, разный, в зависимости от задач, которые они выполняют, но, пожалуй, самые известные и разрекламированные из них — это те, что содержат гиалуроновую кислоту. Все просто — эта кислота вырабатывается в организме человека естественным путем и напрямую влияет на способность кожи удерживать влагу, а потому выглядеть более подтянутой и упругой. Помимо гиалуроновой кислоты хорошо увлажняют кожу и компоненты из водорослей, витамин В5, сквалан, вода из термальных источников. Считается, что такие сыворотки стоит наносить сразу после умывания на слегка влажную кожу, а результат будет виден в долгосрочной перспективе — через две недели после регулярного использования.