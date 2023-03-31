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Коммерсантъ FM
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Управлявшая сетью McDonald`s компания в Белоруссии отрицает смену названия на «Мы открыты!»

Компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая ресторанами McDonald`s в Белоруссии, опровергла информацию о том, что сеть ресторанов перешла к названию «Мы открыты!». Ранее информацию о новом названии сети распространили в интернете.

Фото: Группа «Вконтакте» КСБ Виктори Рестораны

Фото: Группа «Вконтакте» КСБ Виктори Рестораны

«Нет, мы не подтверждаем эту информацию»,— сообщили ТАСС в компании. Там отметили, что сейчас отбираются наиболее подходящие варианты нового названия из более чем 1500 полученных предложений.

На официальной странице «КСБ Виктори Рестораны» во «ВКонтакте» на логотипе изображен желтый круг с надписью «Мы открыты!». В описании говорится: «Те самые рестораны "Мы открыты!"».

11 ноября 2022 года компания «Вкусно — и точка», заменившая McDonald`s в России, сообщила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети под управлением «КСБ Виктори Рестораны». Однако на сегодняшний день белорусская сеть все еще не является частью «Вкусно — и точка».

McDonald`s объявила об уходе с российского и белорусского рынков в 2022 году. В Белоруссии открыто 25 ресторанов McDonald`s в шести городах. В этих заведениях ежегодно обслуживалось около 10 млн посетителей.

Лусине Баласян

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