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Коммерсантъ FM
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Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции в Россию

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить с 5 апреля сертификацию молочной продукции, которая поставляется в Россию. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. Мера должна коснуться всех предприятий страны.

В Москве считают, что армянский ветнадзор не способен гарантировать «безопасность производимой молочной продукции для российских получателей». Перейти к диалогу о возобновлении поставок Россельхознадзор предлагает после того, как Ереван проведет работу по устранению нарушений.

Ранее в Россельхознадзоре уличили молокоперерабатывающие предприятия Армении в том, что те используют сырье из Ирана (в отношении «молочки» из Исламской Республики в РФ по-прежнему действуют ограничительные меры). «В производственном процессе армянскими производителями допускается применение сырья с иранских предприятий, не имеющих права поставок в Россию»,— указывали представители Россельхознадзора.

Российское ведомство сообщало о подтверждении этой информации в ходе инспекции, которая была организована в связи с увеличением объема поставок армянской «молочки» на российский рынок. По итогам тех проверок Россельхознадзор пригрозил Еревану ограничениями.

Григорий Лейба

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