Виталий Хоценко представлен в качестве врио губернатора Омской области

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Виталия Хоценко членам правительства региона и депутатскому корпусу в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

«Виталий Павлович Хоценко обладает разносторонним жизненным и профессиональным опытом, лидерскими качествами, знаниями, необходимыми для современного руководителя. Получил многогранное образование, трудовой путь начал на Ямале. Имеет значительный опыт работы на руководящих должностях региональных и федеральных органов исполнительной власти. Достойно проявил себя на посту председателя правительства Донецкой народной республики, обеспечивая в сложной обстановке решение значимых для граждан проблем»,– охарактеризовал врио губернатора полпред президента.

В числе задач, которые стоят перед Виталием Хоценко на новом посту, он также отметил формирование «обновленной управленческой команды единомышленников с опорой на опытные и доказавшие свой профессионализм кадры, хорошо знакомые с ситуацией в Омской области».

Виталий Хоценко сообщил журналистам, что намерен вначале познакомиться с командой предыдущего губернатора.

В среду, 29 марта, президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко. Ранее Виталий Хоценко занимал пост премьера ДНР, до этого он возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

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Оксана Павлова