Президент принял отставку омского губернатора Александра Буркова

Президент РФ Владимир Путин принял отставку омского губернатора-справоросса Александра Буркова. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Врио губернатора назначен Виталий Хоценко, занимавший должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, господин Бурков досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Его полномочия истекали в сентябре 2023 года.

Уроженец Свердловской области Александр Бурков был назначен врио омского губернатора в октябре 2017 года. Он сменил на этом посту Виктора Назарова. Для Омской области господин Бурков был варягом – вся его предыдущая политическая карьера была связана с Уралом. В 2008 году он возглавил свердловское областное отделение партии «Справедливая Россия», дважды избирался от нее депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018-го Александр Бурков выиграл губернаторские выборы, набрав 82,56% голосов.

В 2020 году господин Бурков последовательно уволил двух министров здравоохранения региона – сначала Дмитрия Вьюшкова, работа которого по борьбе с COVID-19 подверглась критике, а затем сменившую его Ирину Солдатову. Вскоре после этого Ирина Солдатова стала фигурантом уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В декабре прошлого года Александр Бурков отправил в отставку руководителей министерства строительства – главу ведомства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения он назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.

В январе 2023-го уволилась заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова. Спустя примерно два месяца министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на то, что в Омской области есть риск срыва сроков строительства школ. «Признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно»,– отреагировал тогда на критику Александр Бурков. Он пообещал, что стройки будут завершены в срок.

В январе омский губернатор провел пресс-конференцию по итогам работы в 2022 году. Тогда он не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли идти на второй срок, сказав, что для ответа еще не пришло время.

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Валерий Лавский