Президент принял отставку омского губернатора Александра Буркова

Президент РФ Владимир Путин принял отставку омского губернатора-справоросса Александра Буркова. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Врио губернатора назначен Виталий Хоценко, занимавший должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Согласно сообщению, господин Бурков досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Его полномочия истекали в сентябре 2023 года.
Уроженец Свердловской области Александр Бурков был назначен врио омского губернатора в октябре 2017 года. Он сменил на этом посту Виктора Назарова. Для Омской области господин Бурков был варягом – вся его предыдущая политическая карьера была связана с Уралом. В 2008 году он возглавил свердловское областное отделение партии «Справедливая Россия», дважды избирался от нее депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018-го Александр Бурков выиграл губернаторские выборы, набрав 82,56% голосов.
В 2020 году господин Бурков последовательно уволил двух министров здравоохранения региона – сначала Дмитрия Вьюшкова, работа которого по борьбе с COVID-19 подверглась критике, а затем сменившую его Ирину Солдатову. Вскоре после этого Ирина Солдатова стала фигурантом уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
В декабре прошлого года Александр Бурков отправил в отставку руководителей министерства строительства – главу ведомства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения он назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.
В январе 2023-го уволилась заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова. Спустя примерно два месяца министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на то, что в Омской области есть риск срыва сроков строительства школ. «Признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно»,– отреагировал тогда на критику Александр Бурков. Он пообещал, что стройки будут завершены в срок.
В январе омский губернатор провел пресс-конференцию по итогам работы в 2022 году. Тогда он не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли идти на второй срок, сказав, что для ответа еще не пришло время.