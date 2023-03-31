Начальника отделения по борьбе с наркотиками самарской полиции обвинили в покушении на сбыт килограмма мефедрона

В Ивановской области задержаны начальник отделения отдела по незаконному обороту наркотиков УМВД Самары Федор Черепанов и бывший сотрудник ППС УМВД Максим Зиганшин. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Как написал депутат в своем Telegram-канале, «по предварительным данным, полицейские организовали интернет-магазин по торговле наркотиков». Депутат прикрепил ссылку к посту в канале «Осторожно, новости». В нем говорилось, что автомобиль, в котором ехали Федор Черепанов и Максим Зиганшин, остановили на трассе Иваново—Фурманов. Во время осмотра автомобиля был обнаружен пакет, в котором лежало более килограмма мефедрона.

Следственным управлением СКР по Ивановской области возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. «По версии следствия, 29 марта 2023 года в ходе обследования транспортного средства двух граждан Российской Федерации, один из которых является сотрудником органов внутренних дел, на участке местности рядом с деревней Лесное Ивановского района был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом общей массой более одного килограмма»,— говорится в сообщении ведомства. Следователи отмечают, что наркотики хранились с целью сбыта «бесконтактным способом неопределенному кругу лиц».

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Предполагаемым преступникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Следствие намерено добиться избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном управлении СКР по Ивановской области от подробных комментариев отказались. В ГУ МВД по Самарской области сообщили: «При подтверждении вины должностного лица он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Сабрина Самедова, Самара