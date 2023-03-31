Водовод из Ростовской области в ДНР начал забор воды из реки Дон

Военные строители приступили к забору донской воды для водовода из Ростовской области в Донецкую народную республику, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Для начала работы были проведены дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону – реки Рукав Каланча. Также на реке была установлена специальная водозаборная плавучая станция.

«Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону – канал Северский Донец – Донбасс. Это 2 нити (ветки) по 200 км каждая, а также 7 насосных станций»,— рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексей Леонов.

Он отметил, что в дальнейшем будет происходить поэтапное наполнение резервуаров, запуск системы очистки, настройка и тестирование системы.

Строительство водовода потребовало больших усилий, так как необходимо было прокладывать трубопровод по пойме реки, также треть маршрута оказалась заминирована украинскими националистами, что потребовало проведения сплошного разминирования местности.

«Сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На особо сложном участке выполнено горизонтально направленное бурение под железнодорожным полотном и рукавом реке Дон протяженностью 1,5 км», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, водовод из Ростовской области в ДНР имеет протяженность около 200 км. Мощность сооружения составит до 300 тыс. куб. м. воды в сутки. На объекте работали 1,6 тыс. военных строителей и около 800 единиц техники. Запуск объекта водовода запланирован на 1 апреля.

Анастасия Назарова