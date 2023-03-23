Строительство водовода из Ростовской области в ДНР завершится к концу марта

О скором завершении работ по обеспечению водоснабжения новых регионов России сообщил в ходе отчета о деятельности правительства страны за 2022 год премьер-министр Михаил Мишустин.

«Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области, что улучшит качество питьевой воды в Донецкой Народной Республике»,— цитирует господина Мишустина пресс-служба правительства России.

Объект начали строить декабре 2022 года. Работы ведет министерство обороны России. Протяженность двух ниток водовода составит 200 км. Планируемая мощность сооружения — до 300 тыс. куб. м. воды в сутки. На объекте работали 1,6 тыс. военных строителей и около 800 единиц техники. Ранее было заявлено, что работы будут завершены к марту 2023 года.

Анастасия Назарова