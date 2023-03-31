Предложения приняли на баланс

Бизнес предложил Минфину пересмотреть пороги по упрощенной системе налогообложения. В частности, «Опора России» попросила ведомство проиндексировать уровень балансовых средств для предприятий со 130 млн руб. до 250 млн руб. Как поясняют в сообществе, это позволит компаниям активнее вкладываться в развитие и не дробить бизнес, чтобы оставаться на «упрощенке». Кроме того, это было бы логично на фоне роста цен на комплектующие. Ведь, например, размер уровня доходов для сохранения УСН правительство корректирует регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Также бизнес предлагает увеличить порог численности сотрудников со 150 до 250 человек. Как поясняет руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский, эти изменения очень востребованы у бизнеса:

«В рамках сегодняшней инфляции и в целом увеличения выручки компаний, которая абсолютно не связана с их прибыльностью, пересматривать пороги УСН просто необходимо. Причем 250 млн руб., на мой взгляд, — минимальная планка. Было бы хорошо поднять ее до 500 млн руб.

В первую очередь это коснется обществ с ограниченной ответственностью, которые не хотят платить и администрировать НДС. Дело в том, что малый бизнес не в состоянии это делать, поскольку это усложняет товарооборот и работу. Действующие пороги ничтожно малы, потому что себестоимость продукции ввиду инфляции, ввиду роста себестоимости транспортировки, логистики поднялась. Это мало даже для небольшой торговой компании, которая закупает простейшую бытовую технику.

Малый бизнес должен развиваться не с НДС, а именно с "упрощенки". Одним из ярких примеров стали блогеры, которые зарабатывали миллиарды рублей и дробили бизнес. Как мы видим, все закончилось уголовными делами. Чтобы их не заводили ни на индивидуальных предпринимателей, ни на общества с ограниченной ответственностью, нужно увеличивать лимиты для перехода на НДС».

По данным «Ведомостей», Минфин поддержал некоторые предложения бизнес-сообщества. В частности, ведомство готово рассмотреть вопрос повышения порога по балансовым средствам. Как отмечает основательница сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина, это мера была бы полезной для тех, кто планирует расширять бизнес:

«Обороты, которые ограничивают работу с упрощенной системой налогообложения, не единственный барьер. Балансовая стоимость, количество персонала тоже могут тормозить процесс. Особенно балансовая стоимость, если есть новый достаточно капиталоемкий объект. Например, тот же фитнес-клуб, если к тому же брать в расчет повышение стоимости закупаемого оборудования, материалов и так далее.

Объективно являясь малым бизнесом с точки зрения оборотов, можно формально не попадать под этот режим просто из-за того, что недавно были произведены закупки или ремонт, которые необходимо отразить в балансе, ведь тем самым основные средства будут превышать установленные законом рамки.

Это, безусловно, дает пространство для маневра и позволяет не создавать отдельное юридическое лицо, допустим, которое строит или оснащает объект. Что касается увеличения порога численности персонала до 250, если есть обособленное подразделение, наверное, эту цифру можно объяснить. Хотя в моем бизнесе такая корректировка не слишком принципиальна».

При этом владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы отмечает, что при пересмотре порога по балансовым средствам было бы неплохо еще активнее повышать уровни доходов, чтобы не выпадать из упрощенной системы налогообложения:

«Если мы говорим про оборот, то он повышается каждый год. Но я бы поднимал его увереннее, поскольку это дает нам горизонты планирования.

Если мы понимаем, что пороги будут расти, вслед за ростом оборотов мы будем понимать, на каком режиме лучше дальше работать, уходить на обычный режим с НДС либо оставаться на этом. Поэтому, честно говоря, я бы на месте властей активнее способствовал переходу на "упрощенку" большого количества предприятий малого и среднего бизнеса.

Любое несоответствие одного из показателей — балансовой стоимости, численности персонала или оборотов, — и компания слетает. Зачастую, особенно в сфере сервиса, поскольку это персоналоемкий бизнес, бывает, что мы можем легко подойти к порогу 200, например. Что касается балансовой стоимости, мы понимаем, что ежегодно у нас меняется кадастровая, и здесь тоже есть неопределенность».

Помимо изменений в УСН «Опора России» предложила Минфину распространить эксперимент по обнулению НДС на сферы, где расходы бизнеса сильно зависят от численности персонала. А также разрешить использовать режим налога на самозанятость при сдаче в аренду нежилых помещений.

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Владислав Викторов