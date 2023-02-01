Бизнес не по средствам

Расходы российского бизнеса в прошлом году выросли на 12%, при этом не все вложения в итоге окупились, говорят собеседники “Ъ FM”. По итогам девяти месяцев 2022-го коммерческие и управленческие траты, которые не связаны с производством, увеличились на 2 трлн руб., следует из подсчетов компании FinExpertiza. В основном речь идет о росте расходов на рекламу, зарплаты и транспортировку. Сами предприниматели говорят, что это вынужденные меры, которые, впрочем, не всегда приносили желаемый результат. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Активнее всего увеличивать коммерческие расходы пришлось компаниям из Москвы — суммарно их траты выросли более чем на 600 млрд руб. При этом цифры по конкретным компаниям сильно зависят от сферы деятельности. Но объединяет их одно — инфляция. По итогам прошлого года цены выросли на упаковку, транспортировку и аренду помещений. Даже обслуживать офис стало гораздо дороже, говорит основатель компании Good Wood Александр Дубовенко:

«Выросли различные расходы на обслуживание импортной техники наподобие кондиционеров, кофемашин и прочего для офиса. Подорожали сами компьютеры. Инфляция влияет на все, естественно, зарплаты должны расти. Особенно они увеличились в IT. До 2020 года айтишники могли получать плюс-минус 120 тыс. руб. — сейчас речь уже о 200 тыс. руб. Иначе они как бы намекают, что им проще уехать и работать где-то за границей».

К слову, увеличение расходов на зарплаты отмечают почти все собеседники “Ъ FM”. Виной тому — объявленная в сентябре частичная мобилизация. Спровоцированный ею дефицит рабочей силы вынудил бизнес наращивать фонд оплаты труда, чтобы не приостанавливать производство. Но уже к концу года многие участники рынка начали корректировать цифры. Еще одна солидная статья — реклама и продвижение. Активнее всего в это вкладывались компании из сфер торговли, обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых.

И, как отмечает гендиректор мебельной компании Dantone Home Сергей Воронов, в прошлом году для рекламы было самое подходящее время: «С точки зрения рекламы, борьбы за долю рынка, который перераспределялся ввиду ухода крупных игроков, мы увеличивали расходы. В нашем случае это выход в новые регионы, также мы попробовали новые инструменты в городах, где уже присутствовали. Увеличение расходов, связанное с третьим и четвертым кварталом, мы прошли с хорошим ростом. В каком-то смысле мы подготовили себе платформу на этот год».

Однако не во всех случаях эти вложения окупались. Гендиректор компании «Московские окна» Роман Лукьянчиков рассказывает, что в прошлом году рекламные бюджеты выросли на 20%. В итоге бизнес ушел в минус. Причина — в нестабильном спросе. Потребители перешли на сберегательную модель поведения. И это уже приводит к сокращению производства, говорит Роман Лукьянчиков:

«Первичная реклама с сентября и до текущего периода у нас ушла в минус. Спад общего объема продаж — 4%. Нам, наоборот, пришлось урезать производственные затраты, поскольку сначала падают продажи, но есть ожидание, что это изменится. Оно себя не оправдывает, и приходится уже с опозданием менять структуру численности персонала, затрат. А когда меняется персонал, меняются и производственные процессы — там все сложно».

Рекордное падение потребления аналитики NielsenIQ фиксировали даже в сегменте товаров повседневного спроса. И в итоге только ускоренные темпы роста цен поддерживают уровень трат. В таких условиях ситуация все больше походит на застой, говорят экономисты. Поэтому растущие коммерческие расходы едва ли можно считать позитивным сигналом.

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