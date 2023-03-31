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Коммерсантъ FM
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Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно

Бутырский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна. Его будут посмертно судить за сексуальное насилие в отношении трех дочерей, а также изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью. Дело против Михаила Хачатуряна появилось в базе судов Москвы общей юрисдикции 30 марта. Дата заседания пока не назначена.

Михаил Хачатурян

Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Из карточки в базе судов следует, что Михаила Хачатуряна судят за два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленного причинение тяжкого вреда здоровью нескольким лицам, а также изготовление порнографии и ее распространение.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в отношении Михаила Хачатуряна 29 мая 2022 года.

Три сестры Хачатурян убили отца в 2018 году. Действия старших дочерей Крестины и Ангелины квалифицировали как умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело их несовершеннолетней сестры Марии рассматривалось отдельно. Позже суд установил, что в момент убийства младшая сестра была невменяема.

В ходе следствия сестры рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. Позднее экспертиза подтвердила, что Михаил Хачатурян жестоко обращался с дочерями и насиловал их. У девушек было обнаружено посттравматическое стрессовое расстройство.

Тем не менее расследование дела в отношении Михаила Хачатуряна было прекращено из-за его смерти. Однако из-за широкого резонанса в декабре 2020 года Басманный суд обязал СКР возбудить уголовное дело против отца сестер. В марте 2021 года девушек признали потерпевшими по уголовному делу в отношении их отца.

Анастасия Ларина

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