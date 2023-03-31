Суд обязал указать Россию в патенте на самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск прокуратуры Нижегородской области к ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») в интересах Минобороны РФ. Надзорный орган требовал указать Российскую Федерацию правообладателем патента на артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», следует из материалов арбитражного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опытно-конструкторскую разработку артустановки ЦНИИ «Буревестник» выполнил по контракту 2006 года с Минобороны. При этом «Мотовилихинские заводы» получило исключительные права на результат интеллектуальной деятельности на промышленный образец, говорится в решении суда. Представители предприятия отметили, что патент на артустановку был оформлен в соответствии с законодательством, а прокуратура пропустила сроки исковой давности. Однако суд отклонил эти доводы, поскольку срок действия патента еще не истек.

Поскольку право на патент и исключительное право на изобретение по госконтракту имеет заказчик, то правообладателем является РФ, решил суд. В свою очередь в установленный шестимесячный срок ЦНИИ «Буревестник» патент не получил, а «Мотовилихинские заводы» не являлось головным исполнителем проекта. В итоге суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Роспатент выдать новый патент на промышленный образец артустановки, указав правообладателем Российскую Федерацию.

Самоходная 152-мм гаубица «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и средств ПВО. Гаубица обладает возможностью дистанционного управления стрельбой, выбора цели и навигации.

Владимир Зубарев