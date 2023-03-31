Voyah открыл прием заказов на кроссовер Free с увеличенным запасом хода

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, открыла прием заказов на электрический кроссовер Free в исполнении EVR с увеличенным запасом хода.

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Полноприводный кроссовер предложен с двумя электромоторами суммарной мощностью 489 л.с. и батареей на 39 кВт•ч. Автономность до 800 км увеличена за счет 108-сильного бензинового мотора, выполняющего роль генератора для зарядки аккумулятора.

В оснащение электромобиля вошли цифровая приборная панель, панорамная крыша, сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем, пневмподвеска, а также несколько десятков электронных ассистентов водителя.

Стоимость Voyah Free EVR составит 7,7 млн руб. Продажами модели занимаются дилеры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

Максим Вершинин

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