Ремонт путепровода на улице Земеца в Самаре стартует в апреле

В конце первой декады апреля текущего года начнется ремонт путепровода «139-й километр» через ул. Земеца в Самаре. В связи с этим два автобусных маршрута, которые следуют по указанному участку, временно пустят в объезд. Об этом сообщает городская администрация.

«Автобусы поедут по улице Победы, проспекту Кирова, с проспекта – на Заводское шоссе, затем будут выезжать на улицу Земеца. Существующие остановки сохранятся»,– приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

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Для сотрудников предприятий в этом районе на время работ планируется запустить два автобусных маршрута. Один из них «будет начинаться с разворотной площадки, которая была сделана по маршруту № 67 в рамках транспортного обеспечения микрорайона "Крутые ключи"», цитирует мэрия первого замглавы градоначальника.

Указанный маршрут позволит заводчанам добраться до ул. Земеца. Второй заказной маршрут проследует от Барбошиной поляны до завода «Экран». Ранее на дорогах Тольятти ограничили движение из-за затопления талыми водами.

Георгий Портнов