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Ричард Дьюэлл покидает пост генконсула Великобритании в Екатеринбурге

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл покидает пост после четырех лет работы. «Пришло время для меня перейти на следующую должность. Хочу сказать огромное спасибо за то, что позволяли мне и моей семье почувствовать себя желаемыми гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя как дома»,— сказал Ричард Дьюэлл в видеообращении в соцсетях.

По его словам, в Екатеринбург скоро прибудет новый генеральный консул Великобритании. Напомним, до господина Дьюэлла эту должность занимал шотландец Дерек Лавери, сменивший в 2018 году Мартина Феннера. Генконсульство Британии в Екатеринбурге работает с 1997 года.

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Диана Сунагатуллина

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