Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:22. В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации, сообщили в правительстве Курской области со ссылкой на данные Минобороны. Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации, заверяют в военном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

7:55. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел вчера встречу с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, на которой обсуждалось оказание помощи сельхозпроизводителям региона. Речь идет о предприятиях, чьи земли и другие активы находятся вдоль государственной границы с Украиной и получили ущерб в результате обстрелов; или сократили доход от своей деятельности при строительстве оборонительных сооружений.

«Нашел полное понимание и определили несколько вариантов механизмов компенсации. Сейчас задача уже правительства Белгородской области подготовить необходимую документацию, фактуру и отправить в министерство и будем надеяться, что в ближайшее время эта помощь будет оказана. Действительно, в течение 2022 года все предприятия ждали эту помощь. Много в этой части работали, и я уверен, что эта помощь будет оказана. По-другому быть и не может. Обязательно буду рассказывать по итогам окончательного решения этого очень сложного, но важного для нас вопроса»,- заявил в соцсетях господин Гладков.

6:30. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о планах открытия Центров поддержки военнослужащих на базе «семейных МФЦ». «Они работают в режиме одного окна и показали свою эффективность. У нас четыре таких центра уже открыты. Это не только Орел, но еще Ливны, Болхов и Мценск. Развитие этого направления соответствует времени. Говоря про военнослужащих, за каждой семьей закреплен свой куратор. В отношении каждой семьи составлен социальный паспорт, где фиксируются все обращения и вопросы. Отрабатываем каждое обращение. Я езжу к нашим военнослужащим и у них дополнительно спрашиваю, есть ли какие-то проблемы»,- пояснил господин Клычков.

Он намерен распространить эту работу не только на участников СВО, но и на других ветеранов боевых действий: «Уверен, что мы вместе с федеральным центром доработаем эту инициативу для того, чтобы расширить перечень лиц, которым будут оказываться услуги центра».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 марта

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...