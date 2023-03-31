Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 марта

8:22. В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации, сообщили в правительстве Курской области со ссылкой на данные Минобороны. Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации, заверяют в военном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

7:55. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел вчера встречу с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, на которой обсуждалось оказание помощи сельхозпроизводителям региона. Речь идет о предприятиях, чьи земли и другие активы находятся вдоль государственной границы с Украиной и получили ущерб в результате обстрелов; или сократили доход от своей деятельности при строительстве оборонительных сооружений.

«Нашел полное понимание и определили несколько вариантов механизмов компенсации. Сейчас задача уже правительства Белгородской области подготовить необходимую документацию, фактуру и отправить в министерство и будем надеяться, что в ближайшее время эта помощь будет оказана. Действительно, в течение 2022 года все предприятия ждали эту помощь. Много в этой части работали, и я уверен, что эта помощь будет оказана. По-другому быть и не может. Обязательно буду рассказывать по итогам окончательного решения этого очень сложного, но важного для нас вопроса»,- заявил в соцсетях господин Гладков.

6:30. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о планах открытия Центров поддержки военнослужащих на базе «семейных МФЦ». «Они работают в режиме одного окна и показали свою эффективность. У нас четыре таких центра уже открыты. Это не только Орел, но еще Ливны, Болхов и Мценск. Развитие этого направления соответствует времени. Говоря про военнослужащих, за каждой семьей закреплен свой куратор. В отношении каждой семьи составлен социальный паспорт, где фиксируются все обращения и вопросы. Отрабатываем каждое обращение. Я езжу к нашим военнослужащим и у них дополнительно спрашиваю, есть ли какие-то проблемы»,- пояснил господин Клычков.

Он намерен распространить эту работу не только на участников СВО, но и на других ветеранов боевых действий: «Уверен, что мы вместе с федеральным центром доработаем эту инициативу для того, чтобы расширить перечень лиц, которым будут оказываться услуги центра».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 марта