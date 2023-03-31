«Мобилизация к добровольцам не имеет отношения»

Бывших бойцов добровольческого батальона «Алга» могут отправить под арест или в штрафбат за то, что по окончании контракта они покинули часть в зоне проведения спецоперации на Украине. Как утверждает один из них, Айрат Абдуллин, командование отказалось подписать его рапорт об увольнении, который он подал по истечении предусмотренных документом четырех месяцев службы. Он сдал оружие и вернулся домой. Расторжения контракта он добивается через военный суд, который сегодня должен рассмотреть его заявление. В СКР в отношении него уже начали доследственную проверку. Уголовные дела о самовольном оставлении части возбуждены в отношении его товарищей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сегодня Казанский гарнизонный военный суд начинает рассматривать исковое заявление Айрата Абдуллина. Он участвовал в боевых действиях на Украине в составе добровольческого батальона «Алга», однако по истечении срока своего контракта не смог получить увольнение, рассказал „Ъ“ адвокат бойца Лаврентий Сичинава. Господин Абдуллин просит суд обязать воинскую часть и военкомат Татарстана рассмотреть его рапорты.

Согласно заявлению, господин Абдуллин заключил контракт с воинской частью на четыре месяца — с 9 июля по 9 ноября 2022 года.

Военную службу он проходил в зоне проведения спецоперации РФ на территории Украины, сказано в иске. По истечении срока контракта доброволец написал рапорт о предоставлении ему отпуска с последующим увольнением. Документ подписали командир роты и командир батальона. «После сдачи боевого оружия и выполнения всех необходимых процедур мне стало известно о том, что командованием бригады отказано мне в подписании рапорта без объяснения причин»,— сообщает Айрат Абдуллин.

Из-за «неопределенной ситуации» доброволец «за свой счет покинул место службы» и вернулся в Казань. 25 декабря он направил рапорт в военный комиссариат республики, попросив «разобраться с создавшейся ситуацией». В иске в суд Айрат Абдуллин жалуется, что «до сих пор не рассмотрено мое обращение, что является недопустимым».

Боец указывает, что в отношении него был нарушен федеральный закон «О воинской обязанности», согласно которому «военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта».

Также он отмечает, что по вине ответчиков находится «в неопределенном статусе», что не позволяет ему «в полной мере реализовывать свои права, строить планы на будущее» и «негативно отражается» на всей его семье.

В связи с этим Айрат Абдуллин просит «признать незаконными действия ответчиков, обязав их устранить допущенные нарушения». Он считает, что татарстанский комиссариат должен «принять меры по рассмотрению рапорта», а в воинской части должны издать приказ о его увольнении.

Адвокат Сичинава „Ъ“ уточнил, что сейчас Айрат Абдуллин находится в госпитале и проходит военно-врачебную комиссию. «У него кучу заболеваний нашли. У него есть проблема — пяточные шпоры, он практически ходить сейчас не может»,— пояснил адвокат.

Господин Сичинава добавил, что бойца уже вызывали следственные органы, где Айрат Абдуллин написал объяснительную, почему оставил часть.

«Идет доследственная проверка. Но в отношении некоторых уже возбуждены дела о самовольном оставлении части»,— сказал адвокат.

Ст. 337 УК РФ предусматривает арест до шести месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части сроком до года. Господин Сичинава отметил, что к нему, помимо господина Абдуллина, за юридической помощью обратились еще два добровольца, у которых истекли контракты.

Добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» (с татарского языка названия переводятся как «вперед» и «железный») были созданы летом 2022 года, в их состав вошли уроженцы Татарстана. В зону спецоперации бойцы «Алга» направились в июле. Изначально добровольцы получали из бюджета Татарстана единовременную выплату по 260 тыс. руб., затем — по 360 тыс. руб. В конце октября Госдума приравняла добровольцев к контрактникам. На них стали распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии. В начале 2023 года глава Рустам Минниханов отчитывался перед президентом РФ Владимиром Путиным, что республика на поддержку спецоперации РФ на Украине потратила почти 2,5 млрд руб.

Получить комментарий в военкомате Татарстана „Ъ“ вчера не удалось. Начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин сказал, что «не в курсе» позиции ведомства по этому иску, предложив обратиться в юридический отдел комиссариата, однако там не ответили на звонки „Ъ“. Ранее изданию «Реальное время» в военкомате сообщили, что, «согласно федеральному законодательству, при объявлении мобилизации или частичной мобилизации увольнение военнослужащих по контракту предусмотрено в трех случаях: по возрасту, по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии и при возбуждении в отношении него уголовного дела». Таким образом, как считают в комиссариате, увольнение по истечении срока контракта во время мобилизации не предусмотрено.

Лаврентий Сичинава считает, что контракт добровольцев «не может быть бессрочным». Он напомнил, что в ноябре 2022 года в федеральном законе «Об обороне» появилась статья о добровольческих формированиях, согласно которой гражданин РФ «подлежит исключению» из такого отряда «в связи с истечением срока контракта».

«Частичная мобилизация к добровольцам не имеет отношения. Когда был указ президента о частичной мобилизации, они уже там два месяца находились»,— указал господин Сичинава. По его словам, контракт — это «договор, который не может быть продлен без согласования двух сторон». «А кто-нибудь Абдуллина ставил в известность, что его контракт продлевается? Ему хотя бы должны были предоставить письменный отказ с указанием основания, почему невозможно увольнение»,— подчеркнул адвокат.

В начале этой недели госагентство «Татар-информ» распространило заявление командира батальона «Алга» (его имя не раскрывается), где тот подтверждает, что есть «люди, которые покинули свои позиции». Командир называет их «предателями», которые «не владея ситуацией в полном объеме, с целью оправдать свое дезертирство распространяют различного вида негативные слухи, панические настроения». «Могу заявить, что бойцы моего батальона с достоинством и честью настоящих мужчин и защитников своего Отечества выполняют свой долг, не отказываются от сделанного ими выбора»,— отмечает командир.

Кирилл Антонов