Из свежей почты

Алеша Маряшин, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 135 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 26 тыс. руб.

Алеша родился в тяжелом состоянии, два месяца его выхаживали в больнице. Неврологи говорили, что к году сын восстановится и догонит сверстников, но у него находили все новые тяжелые нарушения. До сих пор Алеша без поддержки не сидит и не стоит из-за сильной мышечной спастики. Речь понимает, но не говорит. Сына готов принять на лечение Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но мы не можем это оплатить. Молю, помогите! Елена Маряшина, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику требуется лечение в условиях стационара. Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие мелкой моторики и речи, улучшить зрение».

Ярослав Болтенков, 9 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 142 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 140 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 21 тыс. руб.

У Ярослава врожденная расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. С трех месяцев сына лечат в Центре челюстно-лицевой хирургии в Москве. Четыре раза оперировали, на все операции оформляли госквоту, проводили ортодонтическое лечение, его я сама оплачивала. Для расширения верхней челюсти устанавливали пластины, но до сих пор она недоразвита, прикус нарушен. Лечение нужно продолжить, но денег уже не хватает. Я одна воспитываю двоих сыновей. Помогите! Ольга Болтенкова, Орловская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ярославу необходимо ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов (брекет-системы) на обе челюсти для нормализации положения и функции языка, компенсации прикуса и нормализации положения зубов».

Тимоша Троицкий, 9 месяцев, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 151 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 380 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 19 тыс. руб.

Тимоша родился с укороченными ручками и ножками, со следами переломов и сломанной ключицей. В больнице ему диагностировали несовершенный остеогенез — хрупкость костей. Дома у Тимоши случилось еще два серьезных перелома — плеча и бедер. С трех месяцев его лечат в московской клинике на средства Русфонда. Сердечно благодарим всех! Тима уже окреп, опирается на руки, садится. Лечение необходимо продолжать, но его оплату нам не осилить. Анастасия Троицкая, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «У мальчика тяжелый тип несовершенного остеогенеза. Для сохранения достигнутых результатов и снижения вероятности переломов необходимо продолжать лечение и физическую реабилитацию».

Тимур Коткин, 10 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы. 154 748 руб.

Внимание! Цена датчиков на год 176 748 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 22 тыс. руб.

Сын заболел два года назад, резко похудел, ослабел, пил много воды. Анализ крови показал, что уровень сахара в пять раз превышает норму! Тимура госпитализировали, ему установили инсулиновую помпу, но, чтобы измерить уровень сахара, приходилось часто прокалывать пальцы. В больнице нам очень помогала система мониторинга глюкозы: датчик крепится на руку, а через приложение в телефоне можно отслеживать все изменения и сразу принимать меры. Врачи рекомендуют Тимуру такую систему, но датчики у нас бесплатно не выдают, а купить их я не могу — одна воспитываю двоих детей. Татьяна Коткина, Калининградская область

Эндокринолог НМИЦ эндокринологии Михаил Тюльпаков (Москва): «Тимуру нужен постоянный мониторинг глюкозы, который помогает эффективно контролировать уровень сахара и предотвращать серьезные осложнения».

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