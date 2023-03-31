Боевое дежурство с подследствиями

Как стало известно “Ъ”, в военной следственной системе России появился первый обвиняемый по довольно специфической ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет за нарушение правил боевого дежурства. Действия офицера, считает следствие, не предотвратили нападение ВСУ на территорию РФ, сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники.

По данным близких к расследованию источников “Ъ”, уголовное дело было возбуждено весной прошлого года в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области. Заподозрив, что внезапное нападение врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО, 1-й отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу (ВСУ по ЗВО) возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 340 УК РФ.

Поскольку инцидент имел тяжкие последствия — в результате удара, говорится в постановлении, опубликованном судом, погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб.,— военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 данной статьи УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Тогда же в уголовном деле появился и единственный обвиняемый. Им стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны.

По данным источников “Ъ”, фигурант уголовного дела, по версии следствия, не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения, поэтому в предъявленном ему обвинении помимо ст. 340 УК РФ оказалась еще и ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматривающая ответственность за превышение должностных полномочий.

Обвиняемый, как следует из решений военных судов, по крайней мере с мая 2022 года содержится под стражей. В прошлом году меру пресечения ему избирал и продлевал гарнизонный военный суд в Курске, к юрисдикции которого относятся в том числе военные части в Белгородской области. В минувшем декабре с учетом логистических трудностей работы следователей с обвиняемым его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга, поближе к главному офису ВСУ СКР по ЗВО. 27 марта уже Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в очередной раз продлил обвиняемому арест.

Сам он, по данным “Ъ”, вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения в 1-м и 2-м Западных окружных военных судах. Не согласился офицер и с обеспечительными мерами, примененными к нему еще гарнизонным судом Курска. Фигурант и его защитник пытались убедить суды 1-й и 2-й инстанций, что арестованная в рамках уголовного дела о внезапном нападении Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. руб. на самом деле принадлежала не офицеру, а его супруге, но успеха не добились. Таким образом, в случае признания офицера виновным ущерб от совершенного преступления будет компенсирован военному ведомству, пострадавшим и родственникам погибших не только за счет государства, но и средствами, вырученными от продажи подержанной иномарки.

Адвокат обвиняемого и официальные представители всех задействованных в разбирательстве военных судов от любых комментариев по этому делу воздержались.

Напомним, как уже сообщал “Ъ”, сейчас Верховный суд России готовит рекомендации судам по преступлениям, совершенным против военной службы. Среди них и ст. 340 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушения во время несения боевых дежурств. По ее смыслу, говорится в проекте постановления пленума ВС, нарушения, из-за которых своевременно не было обнаружено и отражено внезапное нападение на Российскую Федерацию, могут выражаться, например, в самовольном оставлении боевого поста; передаче обязанностей по несению боевого дежурства другому лицу без разрешения командира; проведении работ, которые привели к снижению боеспособности оружия или военной техники; употреблении во время дежурства алкоголя, наркотиков, психотропных или других «одурманивающих» веществ; допуске на пост посторонних лиц; нарушении правил пользования специальной аппаратурой (в том числе ее необоснованное отключение); повреждении военной техники и средств связи; невыполнении подаваемых команд; прекращении наблюдения за появившейся целью, несвоевременном оповещении о ее приближении и непринятии мер к ее поражению.

Тяжкими последствиями при этом ВС рекомендует считать нанесение противником ущерба важным государственным и военным объектам (разрушение или повреждение оборонных предприятий, сооружений, в целом военной инфраструктуры, причинение иного значительного материального ущерба), гибель людей, вскрытие системы противовоздушной обороны и даже сам факт непредотвращенного нападения.

Сергей Машкин, Николай Сергеев