5,21 процента составила средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале, сообщил ЦБ. По сравнению с январем ставка выросла — в первый месяц года показатель оценивался в 4,82%. Такую динамику регулятор связывает с сокращением выдачи «околонулевой» ипотеки от застройщиков на фоне ограничений. В целом объемы ипотечного кредитования выросли в феврале в полтора раза после традиционного январского замедления — до 114,6 тыс. займов на сумму 422,4 млрд руб. против 77,3 тыс. на 281,6 млрд руб. Это, впрочем, ниже, чем было годом ранее (на 15,5% по количеству кредитов и 11,4% в денежном выражении).