В Норвегии изъята крупнейшая в истории страны партия кокаина в 820 кг

Полиция Осло изъяла партию кокаина в 820 кг, при этом задержан никто не был. Представитель полиции норвежской столицы Грете Лиен Метлид сообщила, что это самая крупная партия кокаина, когда-либо изъятая в стране, передает телерадиокомпания NRK. Стоимость обнаруженного вещества оценивается в несколько сотен миллионов крон.

Полиция сообщила, что смогла обнаружить груз с кокаином благодаря наводке таможенной службы Бранденбурга (Германия). Немецкая таможня во вторник, 28 марта, обнаружила кокаин в партии ящиков с бананами, а позже сообщила, что аналогичный груз может оказаться в Норвегии. После полиция Осло обнаружила «десятки коробок с кокаином» — когда был обнаружен груз, не сообщается. Предыдущее крупное изъятие в стране произошло в 2015 году — тогда обнаружили 153 кг кокаина.

В Бранденбурге было обнаружено 1200 кг кокаина, сообщает Tagesspiegel. По информации немецких СМИ, это крупнейшее изъятие наркотиков в истории города. По данным Rbb.24, сумма конфискованного кокаина оценивается в €96 млн. Tagesspiegel пишет, что сумма превышает €60 млн. Контейнеры, предположительно, перевозились из Южной Америки. Полиция также никого не задержала.

Лусине Баласян