Сделка сорвалась в суде

Неожиданный поворот произошел в Тверском суде столицы на процессе по делу о крупнейшей онлайн-афере с билетами известных российских театров. Как стало известно “Ъ”, досудебное соглашение о сотрудничестве расторг владелец задействованных, по версии следствия, в махинациях фирм «Евротикетс», «Тикет маркет» и «Офис-групп» Виталий Гашаков. Между тем он был единственным фигурантом расследования, который признал свою вину. Но на первом же судебном заседании господин Гашаков, чье дело слушалось отдельно, отказался от заключенной с Генпрокуратурой сделки. При этом он не стал аннулировать свои показания, данные во время следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первоначально предполагалось, что процесс по делу владельца фирм «Евротикетс», «Тикет маркет» и «Офис-групп» Виталия Гашакова не займет много времени. Он единственный из фигурантов уголовного дела «билетной мафии», кто признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Поэтому дело предпринимателя, которому, как и его подельникам, инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерное использование товарных знаков известных российских театров (ст. 180 УК РФ), должно было рассматриваться в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

Однако уже во время предварительного заседания господин Гашаков, по данным источников “Ъ”, неожиданно для представителя Генпрокуратуры, который поддерживает обвинение, заявил, что не хочет, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке, так как он намерен отказаться от досудебной сделки. После этого прокурор попросил суд объявить перерыв. Заседания затем несколько раз переносились для консультаций с защитой обвиняемого. Последний же твердо стоял на своем решении и сделку в итоге разорвал. При этом в суде господин Гашаков не смог внятно объяснить мотивы своего решения, но при этом подчеркнул, что от показаний, данных им во время расследования, отказываться не намерен. Гособвинение не скрывало удивления, а кто-то из присутствующих спросил у адвоката подсудимого, знает ли последний выражение «поднять с пола срок». Ответа не последовало. Теперь дело господина Гашакова будет рассмотрено в обычном режиме. Получить комментарии его защиты не удалось.

Как ранее сообщал “Ъ”, Виталия Гашакова и предпринимателей Алексея Куринова, Яну Тагину и Юлию Чарыкову, чьи дела также рассматриваются Тверским судом, следствие считает руководителями преступной группы, осуществившей крупнейшую онлайн-аферу с билетами известных российских театров и других учреждений культуры.

Потерпевшими по делу выступают Большой и Малый театры, петербургская Мариинка, РАМТ, Театр наций, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского и международный культурный центр «Спасская башня». Ущерб от действий мошенников следствием оценен в сумму 9,1 млн руб. Однако сами потерпевшие, у которых из-за действий фигурантов практически прекратились онлайн-продажи билетов, заявили иски к подсудимым на общую сумму 130 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Куринов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Куринов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через свою фирму Simple Life Innovation занялись легальной продажей билетов на различные спектакли, спортивные матчи и фестивали. Однако в феврале 2017 года господин Хартанюк, считает следствие, решив резко увеличить свои доходы, разработал криминальный план обогащения, дав указание своему партнеру создавать сайты-двойники официальных театральных порталов. Господин Хартанюк, говорится в материалах дела, взял на себя общее руководство криминальным бизнесом, назначал цены на билеты и распределял деньги, полученные от их продажи, а также обеспечивал прикрытие от различного рода проверок. Его сообщник Куринов, со своей стороны, набирал сотрудников и контролировал их работу.

По материалам дела, злоумышленники создали сайты, полностью копировавшие официальные порталы театров и фестивалей, а затем при помощи специальных алгоритмов добивались, что при запросах в поисковых программах, связанных с покупкой билетов, сайты-двойники указывались первыми. Постепенно это приводило к тому, что онлайн-продажи практически полностью шли лишь через клоны.

Примерно в 2017 году к преступной группе, по данным следствия, присоединилась Юлия Чарыкова, которая стала помощником Андрея Хартанюка, передавала его указания и следила за их исполнением. Помимо нее активными членами группы стали Виталий Гашаков и гендиректор компании «Без нас никак» Яна Тагина. Господин Гашаков, по версии следствия, подбирал помещения для программистов, курьеров и колл-центров, последними непосредственно руководила госпожа Тагина. Также к бизнесу, говорится в материалах дела, подключилась и мать Андрея Хартанюка Ирина Хартанюк, подбиравшая и регистрировавшая юрлица, через которые шла продажа билетов. Сейчас она и ее сын объявлены в розыск.

Владислав Трифонов