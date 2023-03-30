Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Сейчас за правонарушение предусмотрена административная ответственность.

Автор проекта закона — правительство РФ. В законопроекте прописано внесение поправки в ст. 230.3 УК о пропаганде незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Поправка предполагает, следует из текста пояснительной записки, штраф до 50 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное наказание предлагается ввести для тех, кто ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение.

Вместе с тем правительство внесло законопроект, подразумевающий еще две поправки. Первая из них касается ст. 6.13 КоАП. Предлагается уточнить понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков и одновременно ввести «ее полный запрет, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов».

Вторая поправка предлагает считать пропагандой распространение информации о допустимости употребления наркотиков «путем оправдания или представления указанных действий как общепринятых норм». Исключение касается книг, произведений науки, искусства и литературы, которые были опубликованы до вступления закона в силу. В таком случае распространение таких произведений должно сопровождаться напоминанием об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Лусине Баласян