«Магнит» запасается выпечкой

Торговая сеть «Магнит» решила увеличить число пекарен на своих площадях в Санкт-Петербурге и Ленобласти более чем в три раза. До конца текущего года ритейлер откроет в регионе 117 объектов этого формата. Наличие пекарни позволяет повысить средний чек магазина, но снижение расходов на выпечку в перспективе может увеличить окупаемость инвестиций, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос со стороны потребителей на выпечку и кондитерские изделия растет, поскольку это один из доступных способов порадовать себя на фоне неопределенности, отмечают эксперты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Спрос со стороны потребителей на выпечку и кондитерские изделия растет, поскольку это один из доступных способов порадовать себя на фоне неопределенности, отмечают эксперты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Магнит» откроет 117 пекарен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году, рассказал ее представитель. Отдел с выпечкой занимает от 20–40 кв. м на территории магазинов ритейлера, там продаются круассаны, слойки, свежий хлеб, хот-доги. Стоимость открытия одной пекарни в «Магните» не уточнили, но отметили, что ее наличие позволяет увеличить средний чек магазина более чем на 10%.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в запуск одной пекарни в сумму до 1 млн рублей в зависимости от конфигурации оборудования. Пекарня повышает привлекательность торговых объектов и позволяет выпекать востребованный ассортимент, который не производят традиционные поставщики, объясняет эксперт.

Формат пекарен «Магнит» начал тестировать в 2021 году, а в 2022 году решил масштабировать проект. Сейчас в торговых точках ритейлера работают 660 пекарен, из них 38 расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Спрос на готовые блюда и продукты для быстрого перекуса устойчиво растет, говорит директор Северо-Западного округа «Магнита» Ольга Колганова. В магазинах с пекарнями выпечка присутствует в каждом третьем чеке, на нее приходится 4–6% в товарообороте торговой точки, пояснили в «Магните».

Планы по увеличению количества пекарен в Санкт-Петербурге и Ленобласти также есть у «Пятерочки», которая за полтора года собиралась запустить в регионе свыше 300 объектов этого формата. Спрос на хлебобулочные изделия держится на высоком уровне, несмотря на стремление покупателей к экономии, отмечал директор макрорегиона «Северо-Запад» сети Андрей Тимофеев. С 2023 года все новые «Пятерочки» и «Магниты» открываются с пекарнями — это фактически обязательная опция для сегмента мягких дискаунтеров, подчеркивает господин Бурмистров.

Запуск пекарен позволяет ритейлерам повысить эффективность использования площадей в ситуации высокого насыщения рынка Санкт-Петербурга продовольственными магазинами, говорит источник «Ъ-СПб» в хлебопекарной отрасли. Кроме того, развитие подобного формата стимулирует усиливающаяся конкуренция за трафик со стороны сетевых пекарен, таких как «Булочные Ф. Вольчека» и «Цех 85», добавляет он. На конец ноября прошлого года в Санкт-Петербурге работало около 2 тыс. пекарен, подсчитали в агентстве KNRU. По данным NF Group, в 2022 году на основных торговых улицах города открылось 59 новых пекарен.

Спрос со стороны потребителей на выпечку и кондитерские изделия растет, поскольку это один из доступных способов порадовать себя на фоне неопределенности, отмечает совладелица сети «Британские пекарни» Анна Фаустова. В этих условиях остается потенциал для развития бизнеса, уверена она. Усиление конкуренции со стороны торговых сетей не оказывает ощутимого влияния на бизнес, поскольку речь идет о разных моделях потребления, указывает госпожа Фаустова. Рост продаж выпечки позволяет торговым сетям и профильным операторам расширять количество торговых точек, но его замедление может негативно сказаться на окупаемости новых объектов, опасается другой собеседник «Ъ-СПб» в отрасли.

Константин Куркин