Все как у людей

Производители ветпрепаратов предложили создать перечень жизненно важных лекарств для животных. Причем сразу на государственном уровне. Ассоциация ветеринарных фармпроизводителей подготовила для этого отдельный законопроект. “Ъ FM” ознакомился с документом. Он предполагает, что в стране появится список из самых необходимых препаратов, формировать который будет специальная комиссия из представителей Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, а также таможенной и антимонопольной служб. Предполагается, что это позволит бороться с дефицитом ветеринарных лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инициатива действительно может помочь, поскольку многих препаратов для животных не хватает, да и ассортимент теперь не то что раньше, говорит главный врач сети ветклиник «Алиса» Ян Музалевский:

«Я полностью поддерживаю подобное предложение. На сегодняшний момент дефицит препаратов, которые до марта 2022 года были в свободном обращении, составляет порядка 50%. Сейчас достать эти лекарства на территории России законным способом практически невозможно, а поставляются они очень маленькими партиями.

Конечно, хорошо бы было все это упорядочить, чтобы необходимая номенклатура была постоянно в наличии. Купить-то можно сейчас, наверное, все. Встречаются объявления о возможности доставки необходимых лекарств из Казахстана, Китая, но они, естественно, в два-три раза дороже.

Участились и конфликтные ситуации с владельцами животных по поводу вакцин, которыми они привыкли прививать питомцев, а их нет. Второй момент — это препараты против клещей. Сократился и ассортимент антигельминтиков. Сложности возникли с препаратами гормонального характера, использующимися при заболеваниях надпочечников, для лечебной контрацепции. 10% лекарств вообще исчезли. Например, Vetoryl. У собак распространена болезнь Кушинга, а альтернативы этому препарату нет».

Авторы законопроекта назвали и конкретные категории лекарств, которые надо внести в список критически важных для животных. Это средства для борьбы с особо опасными болезнями, ветпрепараты для профилактики и лечения экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также лекарства для животных-компаньонов. Российские производители способны замещать нехватку иностранных аналогов, однако быстро это делать пока не получается, говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Есть примеры, когда выпадающие препараты замещаются за счет аналогов, не прямых, а по своему действию. Другое дело — это определенный стресс и для человека, и для животного. Есть разные ситуации. Удобство применения лекарства тоже играет значительную роль. Второй момент — нельзя просто взять и начать производить. Нужно соблюсти определенный круг формальностей, связанных с регистрационными процедурами.

И, наконец, есть чисто технические моменты — необходимость обеспечить производственный цикл, закупить сырье, вспомогательные компоненты и, собственно, начать производство. Все эти этапы, естественно, требуют определенного времени. Конечно, нельзя рассчитывать, что лекарства, которые будут замещать продукты иностранных компаний, появятся на рынке в один момент.

В частности, в 2022 году очень остро стояла проблема в отношении наркозных препаратов. К концу года ее удалось плюс-минус решить. Сейчас доступность хуже, чем в докризисный период, но они появились на российском рынке. Врачи имеют возможность продолжать оперировать животных».

Российские законодатели собирались другим способом решить проблемы с нехваткой ветпрепаратов. А именно — лечить питомцев человеческими лекарствами. Госдума в апреле 2022 года обсудила соответствующий закон. Правда, дальше первого чтения документ по-прежнему не дошел.