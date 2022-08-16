Ветеринарам прописывают местное

Усиливающий рост цен импортируемых из-за рубежа ветеринарных препаратов грозит падением производства в РФ мяса, что вынуждает Минсельхоз искать варианты решения проблемы. По информации “Ъ”, министерство планирует выделять агробизнесу льготные кредиты на закупку продукции ветеринарной фармацевтики при условии, что она будет на 50% российской. Отраслевые ассоциации утверждают, что мера может привести только к новому скачку цен на лекарства и вакцины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минсельхоз прорабатывает вопрос об изменении условий выдачи агробизнесу краткосрочных льготных кредитов на покупку ветеринарных препаратов, говорится в имеющемся у “Ъ” письме директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой. Она уведомляет отраслевые ассоциации животноводов и птицеводов, что один из вариантов — выделение займов только при условии, что не менее 50% лекарственных средств будут российского происхождения. Госпожа Новикова пишет, что это потребовалось из-за сложившейся геополитической ситуации, в результате которой растут цены на импортное фармацевтическое сырье, готовые препараты и затраты на логистику. В Минсельхозе видят риск удорожания продукции животноводства и даже снижения темпов роста производства. На вопросы “Ъ” в министерстве оперативно ответить не смогли.

По данным RNC Pharma, в 2021 году объем розничного рынка ветеринарных препаратов в РФ вырос на 6,36%, до 21,8 млрд руб., из них только 22,5% приходится на российские средства. В Минсельхозе считают, что аналоги наиболее востребованных импортных препаратов производят локальные компании, которые готовы обеспечить внутренний рынок.

Однако агробизнес не поддерживает инициативу: об этом говорится в совместном письме Национального союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации (НМА) и Национального союза птицеводов, с которым ознакомился “Ъ”. Авторы поясняют, что «риски снижения результативности применения препаратов… значительно превышают стоимость ветеринарных лекарственных средств». По словам руководителя НМА Сергея Юшина, на ветеринарные препараты приходится около 3% в себестоимости производства скота и птицы, «так что вряд ли врачи на фермах будут руководствоваться логикой льготного кредитования с его сложной отчетностью в ущерб качеству профилактики и лечения животных». Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов не понимает, как будет определяться доля российских препаратов в закупках: в денежном, количественном или каком-то ином выражении. Он добавляет, что зачастую самые эффективные – именно импортные оригинальные препараты.

Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков говорит, что преимущество западных препаратов в том, что они используются во многих странах: это позволяет лучше оценивать побочные эффекты средств. Он уточняет, что продукция ветеринарной фармацевтики не попала под западные санкции в отношении РФ. «Основная проблема, с которой сталкиваются сельхозпроизводители,— логистическая доступность»,— поясняет господин Жавороков.

По мнению Сергея Юшина, инициатива Минсельхоза может спровоцировать искусственное и необоснованное повышение цен на отечественные препараты, поскольку животноводы и птицеводы будут вынуждены приобретать их для выполнения условий господдержки. Поэтому эксперт сомневается, что льготные кредиты на предложенных условиях могут дать толчок новым инвестициям и наращиванию объемов производства.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что 60% ветпрепаратов, применяемых на фермах компании, уже и так российского производства, на импорт приходятся в основном вакцины, у которых нет отечественных аналогов. Однако полностью заместить иностранные препараты нет возможности, а подобные цели могут привести лишь к перекосам, считает Семен Жаворонков. Он считает, что решить проблему с насыщением внутреннего рынка ветеринарными препаратам возможно за счет упрощения процедур регистрации таких средств.

Алексей Полухин