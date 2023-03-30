Оператор «Северного потока» объявил об отставке директора Маттиаса Варнига

Маттиас Варниг ушел с поста управляющего директора компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Деятельностью оператора в дальнейшем будет заниматься управляющий комитет под руководством Transliq AG
Маттиас Варниг
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
«Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях»,— говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.
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