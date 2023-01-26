Глава Nord Stream 2 обсуждал с Путиным спецоперцию на Украине

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг рассказал изданию Zeit, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным после начала военной операции на Украине. Он пытался выяснить цели этой военной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маттиас Варниг

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Маттиас Варниг

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Господин Варниг заявил, что встречался с господином Путиным в Москве. Как пишет Zeit, они почти всегда разговаривали друг с другом на немецком.

«Каковы ваши цели?» — спросил Маттиас Варниг Владимира Путина. Он пытался дать понять своего собеседнику, что тот должен завершить спецоперацию, передает газета. «Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев. <...> Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — продолжил глава Nord Stream 2. Президент России ответил: «Это государственная тайна».

Маттиас Варниг также сообщил, что Владимир Путин предлагал ему переехать в Москву. «Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем»,— сказал российский президент. Но господин Варниг сразу отверг эту идею. «Я буду жить за высокими стенами?» — спросил он. По словам бывшего сотрудника «Штази», в России он чувствовал бы себя «потерянным».

Себя в разговоре с немецким изданием Маттиас Варниг назвал «токсичным». Он заявил, что в Германии с ним никто не хочет иметь дел, его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы.

Zeit отмечает, что Маттиас Варниг — единственный немец, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с Россией. По заверению газеты, никто на Западе не имеет более близких отношений с Владимиром Путиным, чем господин Варниг. Они встречались много раз с 1990-х годов, вместе охотились, ловили рыбу и гуляли.

В мае Маттиас Варниг вместе с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером покинул совет директоров «Роснефти».

О военной операции на Украине читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек