В Курской области учителя осудят по доносу за дискредитирующие ВС РФ высказывания на уроке

30 марта Курский райсуд в Курской области начнет рассмотрение дела в отношении 49-летнего бывшего школьного учителя Николая Бобрышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что мужчине вменяется дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

По версии полиции, 6 апреля прошлого года на уроке обществознания в одной из школ Курского района учитель высказал десятиклассникам отрицательные суждения о ходе специальной военной операции на территории Украины. Ученик сделал запись выступления, которую его отец отдал правоохранительным органам.

Фигурант дела сейчас не работает в школе.

Сергей Толмачев

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