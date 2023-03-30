Заксобрание Нижегородской области может переехать в «Дом советов»

В правительстве Нижегородской области обсуждается идея о переселении депутатов и аппарата регионального заксобрания в «Дом советов» – 5-й корпус кремля, занятый сейчас администрацией Нижнего Новгорода и городской думой. Идея объединения депутатского корпуса областного и городского уровней обусловлена и тем, что в «Доме советов» подходящие площади, а также большой и удобный зал для заседаний. Во 2-м корпусе кремля, где сейчас располагается заксобрание, при пленарных заседаниях иногда уже не хватает мест для всех приглашенных. Для реализации предложения по собиранию депутатов в одном месте придется выселить городскую администрацию, подыскав ей офис за пределами кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Конкретных решений пока не принято. Глеб Никитин, отвечая на вопрос о переезде чиновников из кремля, сообщил, что в отдаленной перспективе будет построен правительственный квартал на Сенной площади, куда переедут региональные органы власти. Губернатор остается приверженцем музеефикации кремля (превращения его зданий в общедоступное культурно-выставочное пространство). Он напомнил, что министерства спорта, культуры и областная избирательная комиссия уже освободили 10-й корпус кремля, и не исключил, что поэтапно будут приниматься решения и в отношении остальных областных министерств и ведомств. Спикер заксобрания Евгений Люлин, общаясь с журналистами на 29-летие парламента, также сообщил им, что ведутся переговоры о новом месте и в перспективе депутатский корпус может покинуть 2-й корпус кремля. Исторически это здание Нижегородского кадетского корпуса графа Аракчеева. Сейчас кроме заксобрания в нем располагаются несколько региональных министерств и филармония.

Иван Сергеев