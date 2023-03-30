Группа Anacondaz не смогла отменить решение об отказе во взыскании убытков из-за срыва концерта в Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz. Компания пыталась оспорить решение первой инстанции, которая отказала ей во взыскании 255 тыс. руб. с УМВД Перми. В такую сумму ООО оценило предполагаемые убытки от срыва полицейскими концерта 23 июля прошлого года в Перми на площадке клуба «Мичурин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После четвертой песни мероприятие прервали сотрудники отдела полиции №1 городского управления МВД и потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение. В «Инвизибл Промо» заверяли, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Группа решила взыскать полученные убытки в размере 255 тыс. руб. с МВД и обратилась в Арбитражный суд Пермского края. Полицейские объяснили свои действия вынужденной эвакуацией из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности. В конце декабря прошлого года арбитражный суд Пермского края полностью отклонил иск, посчитав, что эвакуация граждан из помещения клуба была обоснована предупреждением чрезвычайной ситуации.