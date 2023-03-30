Сбербанк продает производственно-складской комплекс на Левом берегу Воронежа за 52 млн рублей

В Воронеже на банкротные торги выставлен производственно-складской комплекс ООО «ПКП "Карат"» площадью более 10 тыс. кв. м на Ленинском проспекте, 174 в Железнодорожном районе. Продажей объекта занимается Сбербанк. Объявления об этом были опубликованы от лица банка на его специализированной площадке по продаже активов «Портал DA», а также на «Авито».

Единым лотом продаются два трехэтажных здания с подвалами (2,7 и 4,2 тыс. кв. м), четырехэтажное и восьмиэтажное здания (2,9 и,2 тыс. кв. м), подземное нежилое помещение (2,9 тыс. кв. м), земельный участок (7,3 тыс. кв. м) и права сервитута на 379 кв. м в отношении чужого земельного участка в 4,7 тыс. кв. м.

Эксплуатируемый складской комплекс с офисными помещениями находится в районе ТРЦ «Максимир» и примыкает к железнодорожным путям.

Как сообщают в Сбербанке, актив реализуется через электронный аукцион на понижение до 12 декабря 2023 года. Минимальная цена лота к этому моменту может составить 52,3 млн руб. На конец 2022 года актив оценивался в 174,6 млн руб., однако тогда на торгах не было ни одного участника. Возможна покупка недвижимости путем цессии задолженности перед банком.

Сергей Калашников

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