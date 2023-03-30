В Крыму смогут увольнять чиновников из-за статуса иноагента

Государственный совет Крыма внес изменения в республиканское законодательство, позволяющие увольнять госслужащих с работы в случае получения ими статуса иностранного агента, сообщили «Ъ» в пресс-службе парламента региона. В первом чтении проект поддержали 68 депутатов.

В частности, они дополнили закон о муниципальной службе положением, внесенным прокурором РК Олегом Камшиловым, согласно которому трудовой договор с муниципальными служащими может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения служащими статуса иноагента.

Помимо этого парламентарии ввели запрет юридическим и физическим лицам, являющимся иноагентами, российским юридическим лицам, учрежденным иноагентами, вносить пожертвования в избирательные фонды депутатов.

Принятие поправок во втором чтении ожидается на следующей неделе.

Напомним, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил лишать гражданства людей, покинувших Россию во время проведения специальной военной операции на Украине.

О новых поправках к УК и КоАП для борьбы с иностранным влиянием — в публикации «Ъ» «Иноагентов подведут под одну статью».

Александр Дремлюгин, Симферополь