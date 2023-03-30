WSJ: Белый дом потребует ужесточить правила для банков среднего размера после банкротства SVB

На этой неделе Белый дом потребует установить более жесткие правила для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Рекомендации будут даны Федеральной резервной системе (ФРС) США и другим регуляторам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет газета, ФРС начала пересматривать свои правила для средних банков после того, как Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) обанкротились в начале марта. Ожидается, что регуляторы ужесточат требования к капиталу и ликвидности таких банков. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.

По информации WSJ, Белый дом может потребовать изучение возможностей дальнейшего расширения страхования вкладов. К 1 мая Федеральная корпорация по страхованию вкладов должна закончить работу над отчетом о вероятных изменениях политики в этой области.

В администрации США отказались комментировать WSJ информацию об ужесточении требований. Источники газеты сообщили, что советники президента США Джо Байдена пока не решаются принимать некоторые меры из-за боязни критики за помощь богатым людям.

SVB объявил о своем банкротстве 10 марта, банк был 16-м по величине банком США. 27 марта стало известно, что банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты Silicon Valley Bridge Bank, санатора Silicon Valley Bank (SVB), на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

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Олеся Павленко