Луковый тарт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Недавно вернулись с мужем из долгой поездки, а дома — пустой холодильник. Только в овощном контейнере завалялась сетка с луком-шалотом, а в морозилке — упаковка слоеного теста да пачка сливочного масла. Правда, в стенном шкафу был бальзамический уксус, соль-сахар-перец и несколько банок консервов. Но после двух недель еды в общепите очень хотелось какого-то простого домашнего блюда. Что приготовить из лука и теста? Пирог? Какой? И тут я вспомнила, как в декабре мой зять, крутой айтишник, учил меня пользоваться чатом GPT и даже зарегистрировал на его сайте. Вы наверняка уже слышали про это гениальное изобретение сан-францисской лаборатории OpenAI. Напомню, ChatGPT — это искусственный интеллект (ИИ), своего рода сказочный джинн, который, если правильно сформулировать ему задание, соберет для вас нужную информацию и, в отличие от гугла, сам ее обработает и скомпилирует, напишет реферат, резюме, письмо и все такое прочее — и вообще сможет просто объяснить сложные штуки из любой области знаний. С тех пор как в конце ноября прошлого года ChatGPT стал общедоступным (и к тому же бесплатным), его аудитория растет прежде никогда не виданными темпами: за первые два месяца он приобрел 100 млн пользователей, а в день его посещает около 13 млн человек, которые тестируют его везде, даже на кухне. В YouTube я уже видела, как блогеры и профессиональные повара соревнуются с ИИ в составлении рецептов из случайного набора ингредиентов. Ну так вот, я и спросила ChatGPT, какой такой пирог мне приготовить из лука и слоеного теста.

Сначала чат предложил мне нечто вроде киша с заливкой из сливок и яиц, в которую добавляется слегка карамелизированный лук. «У меня нет ни сливок, ни яиц,— возразила я.— Мне нужно что-то типа французского тонкого тарта». Чат тут же выдал рецепт тонкого пирога из поджаренного лука, который надо выложить на слоеное тесто, посыпать фетой и запечь. «Мне нравится, что сладкий лук ты комбинируешь с соленой фетой, но у меня ее нет,— написала я и добавила: — Я пробовала отличный сладко-соленый луковый тарт на юге Франции, в Провансе, только забыла, как он называется».— «Писсаладьер»,— тут же ответил чат и моментально выдал не только рецепт, но и его подробную историю, в том числе то, что само слово «писсаладьер» от pissalat — так на прованском диалекте называли пасту из анчоусов, которую изначально намазывали на тонкое хлебное тесто под луковую начинку. Вот оно — то, что надо, подумала я, и вроде у меня где-то была баночка анчоусов. Но нет, оливки нашлись, анчоусов не оказалось. «Чем их можно заменить?» — спросила я своего помощника. «Анчоусы,— наставительно написал собеседник,— являются ключевым ингредиентом традиционного рецепта писсаладьер, поскольку они придают соленый вкус умами, который дополняет сладость карамелизированного лука».— «И что же делать?» — спросила я. «Попробуй с одними оливками, еще можно добавить каперсов».— «Нет, мой муж терпеть не может каперсы, да и оливки не особо любит».— «Попробуй пасту мисо: ее можно использовать вместо анчоусов в некоторых рецептах, так как она имеет похожий соленый умамный вкус. Просто смешай чайную ложку мисо с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста, и нанеси ее на лук перед запеканием». У меня нашлась банка белого мисо! Но смешаю-ка я его со сливочным маслом — так умамности будет еще больше. И лук резать терпеть не могу — ведь у меня маленькие «шалотинки», карамелизирую их целиком.

Итак, вот что я сделала. Поставила духовку нагреваться до 220°C, а тем временем в небольшой миске смешала растопленное сливочное масло, мисо, сахар, бальзамический уксус и немного теплой воды. Плотно уложила очищенные луковицы в глубокую сковородку без ручки и хорошо промазала их этой густой, но текучей пастой. Накрыла фольгой и запекала где-то 40 минут. Когда я сняла фольгу, луковицы напоминали карамелизированные яблочки — я подумала: что если не выкладывать их на тесто, а просто перевернуть, накрыть листом тонко раскатанного слоеного теста, многократно его проколоть, чтобы не вздувалось, затем вернуть сковородку в духовку и запекать, как татен? Так и сделала, а еще спросила у моего «джинна», какое он порекомендует вино к этому луковому татену (разные вина у моего мужа всегда в запасе). Он долго разглагольствовал про сочетание сладко-соленого вегетарианского блюда с так называемыми «хрустящими» винами (попутно объяснил, что это те, у которых очень свежий вкус чуть недозрелых ягод) — мы остановились на молодом красном «Кот-дю-Рон». Примерно через полчаса тесто уверенно золотилось, я вытащила сковородку, а через 10 минут накрыла блюдом и легко перевернула. На тонком хрустящем тесте в солено-сладкой глазури лежали нежнейшие луковички — это было просто великолепно, и вино отлично дополнило пикантный вкус блюда.

Теперь я проповедую среди приятельниц: выбросьте немедленно все ваши пыльные книжки типа «20 завтраков» или «40 новогодних блюд», не покупайте рецепты у блогеров (они по большей части все равно берут их из интернета) — ChatGPT сгенерирует все бесплатно, просто учитесь с ним разговаривать (лучше на английском — при том что на сегодня в него закачено 95 языков, русским он владеет слабовато). Некоторые мне возражают: мол, нам нужны книги с диетическими рецептами. Отлично, напишите, что блюда должны соответствовать кето или еще какой диете — ваш «джинн» все доставит. Он посоветует и чего бы такого съесть, если у вас плохое настроение или если вы очень устали. А если мне просто нужно научиться готовить рассыпчатый рис? Он объясняет любые технологии — мне вполне разумно ответил на не совсем простой вопрос: как сделать, чтобы сырное суфле не опадало? «Значит, и твоя работа теперь не нужна?» — ехидно спросила меня лучшая подруга. На самом деле я от этой новой игрушки в восторге — она избавляет от кучи рутинной работы. Да, как и в других областях, в гастрономии ChatGPT пока делает ошибки, порой лепит ерунду или выдумывает несуществующее — так и нам не надо терять голову. Он часто не может дать точные дозировки, чтобы блюдо было до конца сбалансированным, он не чувствует вкусов, а самое главное — у него нет эмоций, он не знает, какие ностальгические пироги пекли наши мамы, и он не может вдохновлять на гастрономическое творчество. У меня, надеюсь, это все же получается.

Для сковородки 28–30 см 1 Слоеное тесто (1 лист, тонко раскатанный в круг, 250 г) 2 Луковки шалот очищенные (12–15 шт.) 3 Сливочное масло (4 столовые ложки) 4 Светлая паста мисо (2–3 столовых ложки) 5 Коричневый сахар (2 столовые ложки) 6 Бальзамический уксус, светлый (1 столовая ложка)

chekalova.ru

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram