Канадцы пришли с «Заявлением»

В окрестностях Парижа прошли гастроли современной труппы Ballet BC (Colombie-Britannique) из Ванкувера. Поездившие по миру, во Франции канадцы совсем неизвестны, но первые имена на афише — Шарон Эяль с Гаем Бехаром, Кристал Пайт — и добрая слава предыдущих турне обеспечили аншлаг. Рассказывает Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канадский балет идет вперед уверенными шагами

Фото: Four Eyes Portraits Канадский балет идет вперед уверенными шагами

Фото: Four Eyes Portraits

Гастроли планировались еще в 2020 году. Сперва помешала пандемия, а теперь закрылся на двухлетний ремонт и главный зал театра Chaillot, где намечались выступления, поэтому канадцев отправили куда подальше от Парижа — в Кретей, в местный центр искусств MAC. Впрочем, им не привыкать работать на периферии. Более тридцати лет они возделывают танцевальную землю в Ванкувере, вдали от знаменитых театральных направлений, Монреаля и Квебека, умудряясь при более чем скромных артистических возможностях — всего четырнадцать постоянных артистов, шесть внештатников и кочевая жизнь без собственной площадки — заполучать в свой репертуар спектакли главных мировых авторов от Уильяма Форсайта до Кристал Пайт и очень прилично их исполнять.

Всплеск французской гастрольной активности связан с нынешним худруком Ballet BC Мехди Валерски. Выпускник Парижской консерватории танца и музыки, после эпизодических работ на родине, в Парижской опере и Национальном балете Рейна, он осел в NDT, где за пятнадцать лет сделал карьеру танцовщика. Хореографом стал в молодежной NDT II, его постановки по-прежнему идут в репертуаре голландцев. Когда же в 2019 году на горизонте замаячила пенсия, удачно поступило предложение из Ballet BC. На тихоокеанском побережье он продолжает работать по лекалам NDT. Гастрольная программа, полностью составленная из репертуарных спектаклей голландцев,— тому доказательство.

«Bedroom Folk» Шарон Эяль и Гай Бехар поставили по заказу NDT в 2015 году. Хотя для модного израильского дуэта перемена места на результате не слишком сказывается. Будь то артисты их труппы L.E.V. или чужие, хореографы ставят о своем — наболевшем, пережитом, перечувствованном и по выверенной формуле с неизменными слагаемыми: пульсирующая музыка диджея Ори Личтика; нехитрая композиция, следующая за метаморфозами синхронизированной группы (сближения, удаления, попытки вырваться, чтобы тут же вернуться), и танец-ритуал, вытаскивающий наружу все внутренности почти буквально, отсюда и его физическая экстремальность. От ликующих балетных emboite до рвотных судорог у Эяль один шаг.

«Bedroom Folk» — портрет Ballet BC, труппы физически сильной и с солидной техникой, позволяющей непринужденно переключаться с экстаза рейвов на ригидность классических связок. В разношерстной многонациональной компании, слетевшейся в Ванкувер со всех концов света, целая галерея персонажей. Нельзя не заметить проворного силача Патрика Килбейна, чью цепкость и энергию оценил сам Форсайт. Андрогинный, высоченный Эмануэль Достин с тягучим телом пришельца выглядит абсолютно на своем месте в странном мире Эяль и Бехара. Выпускник Академии танца княгини Грейс в Монако, итальянец Люка Аффлито выделяется интеллигентным классическим акцентом. Уверенные и бойкие девушки Ливона Эллис и Эмили Чесса танцуют в труппе второе десятилетие, но по-прежнему с юным запалом.

Двадцатиминутное гибридное «The Statement» — «Заявление» — шедевр Кристал Пайт. Она, к слову, тоже живет и работает в Ванкувере. Премьера состоялась в 2016 году, спустя три года его привозили в Москву на фестиваль DanceInversion (подробнее в “Ъ” от 25 октября 2019 года), а в Париже еще ни разу не видели. В соавторстве с драматургом Джонатаном Янгом Пайт придумала условную ситуацию переговоров, расписала ее по ролям для двух мужчин и двух женщин и облекла в гениальную в своей лаконичности и завершенности танцевально-театральную форму. В то время как закадровый текст чеканит банальности — об ответственности за сказанное, за решение под запись или нет, артисты интонируют эти формальные диалоги утрированной пластикой. Постепенно границы театра и танца размываются, читка по ролям окончательно теряет смысл, и словесная борьба за власть перетекает в красноречивые телесные дуэты. «Заявление» сложно испортить исполнением, и в этом тоже уникальность идеи Пайт. Мехди Валерски отобрал для гастролей самых опытных танцовщиков труппы (Сара Пепан, Патрик Килбейн, Рай Шривастава, Ливона Эллис). Взгляд меняет разве что контекст: пляски дипломатии за длинным столом переговоров сегодня выглядят еще бессмысленнее и абсурднее, чем раньше.

На финал худрук Ballet BC припас собственное сочинение 2016 года, бессюжетный балет «Garden» на музыку Фортепианного квинтета ля минор, op. 14 Сен-Санса. Следуя традициям неоклассического балета, Мехди Валерски делает музыку видимой. Дуэт фортепиано и струнных он вкладывает в тела десяти танцовщиков, затянутых в одинаковые комбинезоны телесного цвета. Черно-белый свет и натянутая простыня посреди сцены, которая дважды опускается и поднимается — в начале и в финале с грохотом вместе с кронштейном, призваны, по всей видимости, образно разграничить клавиши и струны. В музыкальности Валерски не откажешь, как и в способности составлять поэтичные дуэты с чувственными поддержками: смотреть приятно, забыть — не жалко.