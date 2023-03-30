Папа Римский проведет несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции

Папу Римского Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией, не связанной с коронавирусом. Он проведет несколько дней в больнице для лечения. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Как сообщили в пресс-службе, в последние несколько дней Франциск жаловался на проблемы с дыханием. Сегодня, 29 марта, он прошел обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли, во время которого у него выявили респираторную инфекцию. В пресс-службе пояснили, что врачи исключили коронавирусную инфекцию.

Ранее сегодня сообщалось, что Франциск проходит запланированное медицинское обследование в одной из больниц Рима. В пресс-службе Святого престола не уточняли подробностей обследования. Итальянского агентство ANSA сообщало, что здоровью Папы Римского ничего не угрожает.

Папе Римскому Франциску 86 лет. В 2021 году он перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, из-за чего понтифик передвигается на инвалидной коляске.

Олеся Павленко