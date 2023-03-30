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Коммерсантъ FM
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2,337 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе 2023 года, сообщил Росстат. Это на 21,3% меньше, чем было по результатам января 2022 года (2,969 трлн руб., тогда показатель вырос сразу в 2,1 раза). В течение 2022 года темпы прироста финрезультата устойчиво сокращались, а начиная с сентября он ушел в минус относительно уровня сопоставимого периода 2021-го. По итогам всего 2022 года снижение показателя составило 12,6%. Таким образом, в январе тренд на сокращение продолжился. Итоговый финрезультат января сложился из того, что 38 тыс. организаций получили прибыль в размере 2,911 трлн руб., а 18,1 тыс.— убыток на сумму 574 млрд руб.

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