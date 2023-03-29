Россияне за рубежом смогут получать пенсии только на рублевые счета

Россияне, проживающие за рубежом, смогут получить пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному соцстрахованию на счета в российских банках или рублевые счета в банках, расположенных не в России, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, осуществление выплат производится на основании заявления получателя платежей.

После начала военной операции на Украине ряд стран ввели санкции против России, в том числе против российского банковского сектора. Из-за санкций банковские карты россиян Visa и Mastercard, на которые они получали социальные выплаты за рубежом перестали обслуживать за границей.

В августе 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, о том, что проживающие за рубежом граждане пенсионного возраста смогут получать пенсии в местных банках, в том числе недружественных стран.

Эрдни Кагалтынов