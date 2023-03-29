Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне за рубежом смогут получать пенсии только на рублевые счета

Россияне, проживающие за рубежом, смогут получить пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному соцстрахованию на счета в российских банках или рублевые счета в банках, расположенных не в России, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, осуществление выплат производится на основании заявления получателя платежей.

После начала военной операции на Украине ряд стран ввели санкции против России, в том числе против российского банковского сектора. Из-за санкций банковские карты россиян Visa и Mastercard, на которые они получали социальные выплаты за рубежом перестали обслуживать за границей.

В августе 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, о том, что проживающие за рубежом граждане пенсионного возраста смогут получать пенсии в местных банках, в том числе недружественных стран.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...