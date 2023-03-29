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В Улан-Удэ актер вскрыл вены во время спектакля, объяснив это давлением нового руководства

Актер Артур Шувалов порезал себе вены на сцене во время поклона после спектакля «Театр. Изнанка» в Драматическом театра имени Бестужева в Улан-Удэ в Бурятии. Актер заявил, что его уже год пытаются уволить, унижают и лишают денег. 29 марта руководство театра уволило его жену Светлану Полянскую.

Артур Шувалов

Артур Шувалов

Фото: grdt.ru

Артур Шувалов

Фото: grdt.ru

«Простите, я устал, я не могу, у меня нет больше выбора. Я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии, и считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры»,— сказал актер со сцены. После этого он достал из кармана лезвие и нанес себе порезы на левой руке. В своей смерти актер обвинил худрука Вячеслава Дьяченко и директора театра Наталью Светозарову. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

Актер выжил и находится в больнице. По данным канала «Весь Улан-Удэ Бурятия», у Артура Шувалова трое детей и он болеет онкологией.

Артур Шувалов попытался покончить с собой после спектакля «Театр. Изнанка», который был поставлен бывшим художественным руководителем труппы Сергеем Левицким. Его уволили год назад, 22 марта 2022 года, а на его место Минкульт Бурятии назначил Вячеслава Дьяченко. После смены худрука в труппе начался конфликт. Актеры требовали вернуть Сергея Левицкого.

7 февраля актриса Театра имени Бестужева Елизавета Михайлова опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) видео, в котором рассказала, что ее, Артура Шувалова, Светлану Полянскую и Лиану Щетилину не ставят в новые постановки. Эти актеры активно выступали за возвращение старого худрука.

Вячеслав Дьяченко, новый худрук театра, в одном из интервью назвал актеров «представителями древнейшей профессии» и сказал, что намерен ставить спектакли «попроще и попонятнее обычным людям». «B oтнoшeнии apтиcтa, вы знaeтe, пo-мoeмy, eщe c гpeчecкиx вpeмeн этo тaкaя жe пpoфeccия, кaк и пpoфeccия жeнщин в дpeвнocти. Hичeгo нe мeняeтcя. Apтиcт — этo cyщecтвo в любoм cлyчae пoднeвoльнoe»,— говорил он в интервью телепередачи «Актуальная тема».

Под руководством Сергея Левицкого Театр имени Бестужева впервые за свою историю стал номинантом «Золотой маски» — на премию в 2021 году претендовал спектакль «Наводнение» (пять номинаций).

Анастасия Ларина

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