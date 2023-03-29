В «Сириусе» разработали вакцину против туберкулеза на основе рибонуклеиновой кислоты

Ученые «Сириуса» разработали новую вакцину против туберкулеза на основе рибонуклеиновой кислоты. В будущем она может заменить вакцину БЦЖ (из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.

«Эффективность разработки доказывают результаты тестов in vivo. <…> Результаты проведенных в университете "Сириус" тестов показали, что при введении мультиэпитопной мРНК-вакцины у мышей формируется выраженный Т-клеточный ответ»,— говорится в сообщении.

В 2023 году ученые планируют провести повторный эксперимент на мышах, чтобы подтвердить высокую эффективность вакцины. Если это произойдет, ученые начнут стадию доклинических исследований безопасности на нечеловекообразных обезьянах. В «Сириусе» считают, что «мРНК-вакцины могут обладать более высокой эффективностью по сравнению с вакцинами на основе белковых антигенов». При этом стоимость их создания меньше из-за бесклеточного способа наработки.

Директор научного центра трансляционной медицины университета «Сириус» Роман Иванов отмечает, что единственная одобренная вакцина против туберкулеза БЦЖ не способна полностью защитить от инфекции легкие взрослых людей. Кроме того, ВОЗ не рекомендует использовать ее для ревакцинации взрослых, поскольку риск побочных эффектов превышает возможную пользу.

Татьяна Ручкина

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