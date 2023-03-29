Гранды установили обновления

Первое в нынешнем году окно, отведенное под матчи сборных, закрылось после череды любопытных премьер. Речь о выступлениях в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года обновившихся после недавнего катарского мирового первенства топовых команд. Не у всех эти премьеры вышли удачными, и испанцы с датчанами, например, уже успели потерпеть поражения от котировавшихся гораздо ниже соперников — сборных Шотландии и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с матча между сборными Шотландии и Испании

Фото: Lee Smith, Reuters Кадр с матча между сборными Шотландии и Испании

Фото: Lee Smith, Reuters

В минувшие дни состоялись стартовые туры квалификации чемпионата Европы. Его в 2024 году примет Германия, а сборную России Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), как известно, к участию в турнире не допустил. Команды, к нему допущенные, как это было перед предыдущим чемпионатом, разбиты в отборе, от которого освобождена хозяйка первенства, на десять групп. По две лучшие сборные из каждой напрямую попадают в финальную стадию вместе с немцами. Еще дюжина будет потом оспаривать три оставшиеся путевки в так называемой стадии play-off — мини-турнирах, допуск в которые будет производиться на основе показателей в Лиге наций.

В общем, все более или менее традиционно. Но есть нюанс, сделавший по крайней мере первые матчи в рамках квалификации событием куда более любопытным, чем обычно. А этот дополнительный, что ли, оттенок им придал календарь.

Старту европейского отбора предшествовал завершившийся 18 декабря чемпионат мира в Катаре.

Обязательное следствие любого мирового первенства — обновление сборных, особенно тех, которые не добились желаемых результатов.

Так происходило всегда. Только всегда у них было достаточно времени на обкатку корректировок, потому что чемпионат мира проходил летом, в межсезонье,— через качественные сборы, через товарищеские или полутоварищеские, скажем так, то есть не имеющие принципиального значения, как в Лиге наций, матчи. Сейчас из-за специфического тайминга соревнований сезона этого запаса сборные оказались лишены. Вскоре после чемпионата мира возобновились клубные турниры, и паузы перед началом отбора фактически не было. Так что получились такие премьеры с листа.

Между тем кадровые трансформации произошли после катарского чемпионата во всех без исключения сборных. Правда, разного масштаба. У тех, кто добился успеха,— небольшие, радикально не влияющие на представления об этих командах. Обладатели серебра французы, допустим, попрощались с вратарем Уго Льорисом и защитником Рафаэлем Вараном, но костяк сберегли. А обладатели бронзы хорваты, хотя на солидный средний возраст катарского варианта их основы невозможно было не обратить внимания, не отказались ни от кого из своих «динозавров», кроме Деяна Ловрена. 37-летний Лука Модрич по-прежнему в строю, как и его чуть более молодые партнеры — Марцело Брозович, Иван Перишич, Андрей Крамарич.

Но вот у сборных, сошедших в Катаре с дистанции раньше французов и хорватов, а также вообще не пробившихся на мировое первенство действующих владельцев континентального титула итальянцев перемены куда заметнее. В этом плане разве что англичане показали себя консерваторами, положившись на проверенные кадры и схемы. Сборными Испании, Португалии, Бельгии и Нидерландов руководят тренеры, назначенные уже после чемпионата мира,— Луис де ла Фуэнте, Роберто Мартинес, Доменико Тедеско и Рональд Куман. И если, допустим, Мартинес в португальской команде и Куман в голландской воздержались от резкого вливания свежей крови, то де ла Фуэнте и Тедеско впрыснули ее уже столько, что их сборные, если вглядываться в имена, уже лишь отдаленно похожи на буквально только что провалившиеся в Катаре.

Премьерные показы вышли у этих команд совершенно разными по качеству. Ценность двух разгромных, с общим счетом 10:0, побед португальцев с вернувшим себе при Мартинесе статус ключевого персонажа, несмотря на отъезд в Саудовскую Аравии и череду скандалов на излете прошлого года, Криштиану Роналду сомнительная, так как побеждали они футбольных «карликов» — лихтенштейнцев и люксембуржцев. А вот у победы бельгийцев с Тедеско (успевшим потренировать «Спартак»), разбивших — 3:0 — соперника по-настоящему крепкого, шведов, да еще на чужом поле при довольно яркой игре, ее ценность, несомненно, куда выше.

Больше всего из грандов насторожили испанцы, которые как раз решительно свернули со старого курса, хоть он и не выглядел ведущим именно в никуда.

Луис де ла Фуэнте отказался от футбола со ставкой на владение, а в его обойму не вошли половина участников чемпионата мира в Катаре, зато вошли прежде и не приближавшиеся к сборной футболисты — такие как защитник «Осасуны» Давид Гарсия и форвард «Эспаньола» Хоселу. Пока получается у де ла Фуэнте так себе. Норвежцев сборная Испании одолела уверенно, шотландцам ничего противопоставить не смогла, уступив 0:2. И это было уже вторая сенсация стартовых туров квалификации чемпионата Европы после проигрыша — 2:3 — датчан Казахстану.

Алексей Доспехов