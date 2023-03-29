Wildberries уберет с площадки товары с низким рейтингом

Маркетплейс Wildberries решил убрать с полки товары со средней оценкой от покупателей ниже 3 из 5. Кроме того, площадка усилит контроль за маркировкой товара.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилила контроль за наличием маркировки на товарах»,— говорится в сообщении компании.

Средний рейтинг товара строится на основе отзывов покупателей. Если оценка товара будет ниже 3 баллов, его снимут с продажи и вернут продавцу. Возобновление продажи возможно в случае, если общий рейтинг товаров у продавца будет повышен.

С 9 марта компания Wildberries установила новые правила для владельцев пунктов выдачи заказов: при возврате брака или если в посылке оказался другой предмет площадка взимает с владельцев пункта выдачи полную сумму товара. В связи с этим во многих российских городах прошли забастовки владельцев пунктов выдачи. После этого Wildberries сообщила, что «несколько пунктов» были закрыты «в целях безопасности» и что сотрудничество с партнерами, выбирающими «нецивилизованные формы диалога», приостановлено.

Подробнее читайте в материале «ФАС зовут на маркетплейсы».

Анастасия Ларина