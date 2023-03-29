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Коммерсантъ FM
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Брянские власти отрицают задержание вице-губернатора Симоненко

В правительстве Брянской области опровергли задержание заместителя губернатора Николая Симоненко. Днем о визите силовиков к господину Симоненко сообщал Telegram-канал Mash. До этого в регионе задержали двух вице-губернаторов.

Николай Симоненко (справа)

Николай Симоненко (справа)

Фото: bryanskobl.ru

Николай Симоненко (справа)

Фото: bryanskobl.ru

«Информация не соответствует действительности, Симоненко на рабочем месте. Сегодня он выезжал на строительство моста в соответствии со своими полномочиями»,— сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Сегодня утром, 29 марта, источники ТАСС сообщили о задержании врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Обеим вменили получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Вопрос о мере пресечения, сообщили «Ведомости», в ближайшее время должен рассмотреть Басманный суд Москвы.

Григорий Лейба

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