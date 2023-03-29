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Коммерсантъ FM
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ТАСС: в Брянской области по подозрению во взятках задержаны две заместительницы губернатора

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили о задержании временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. По данным агентства, им вменяется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

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Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

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Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

Суть претензий правоохранительных органов ТАСС не раскрывает. Официального подтверждения информации нет.

В правительстве Елена Егорова с апреля 2022 года в статусе замгубернатора курирует культуру и образование, а Татьяна Кулешова — с апреля 2021-го внутреннюю и информационную политику.

Сергей Толмачев, Воронеж

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