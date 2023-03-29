«Некоторые россияне могут и не знать, что "вышли" из бедности»

Более 3,5 млн россиян вышли из-за черты бедности, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, выступая с отчетом на совещании у президента. Улучшение показателей объясняется ростом государственной поддержки населения, которая будет продолжаться. Кроме того, по ее словам, в стране отмечается тенденция к снижению смертности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен не столь оптимистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В центре внимания на очередном совещании у президента был доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. В ее ведении, как известно, находятся в буквальном смысле вопросы жизни и смерти, а также нашего общего материального благосостояния и физического здоровья. Со слов Татьяны Алексеевны, дела в доверенной ей сфере обстоят совсем неплохо, и это подтверждают цифры.

В нынешнем году в Российской Федерации наблюдается тенденция к снижению смертности. В январе-феврале 2023-го сохранено на 83,5 тыс. жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года. По завершении текущих 12 месяцев смертность в стране ожидается на 1,5-2% ниже в сравнении с доковидным 2019-м годом. Общая продолжительность жизни, по прогнозам, составит 73,5 года.

Идем дальше. Среднедушевой доход в РФ за прошлый год вырос на 12,5%. Более 3,5 млн россиян «вышли из бедности» с 2017 года. Произошло это благодаря заботе со стороны государства. И такая поддержка будет продолжена, так что тренд на снижение бедности является устойчивым.

Президент Владимир Путин, со своей стороны, заметил, что инфляция в стране замедляется. В марте она опустится ниже 4% и, по некоторым оценкам, будет и дальше замедляться. В свою очередь, реальные зарплаты в России в целом растут, хотя и скромными темпами. Выводы делайте сами.

Единственное, хотелось бы пожелать, чтобы «вышедшие» из бедности не возвращались обратно. И, соответственно, чтобы данная категория не пополнялась новыми участниками. А то невольно получается, что мы видим улицу исключительно с односторонним движением.

По идее, если есть выход из бедности, то теоретически должен быть и вход.

Как известно, вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» больше философский, прошедший сквозь века. Вот, например, можно ли считать «вышедшим» из бедности человека, чей доход превысил прожиточный минимум, скажем, на 1 тыс. руб.?

И вот такая интересная вещь получается: он или она попали в счастливый список 3,6 млн «вышедших» из бедности, но сами оказались не курсе и, соответственно, радости и тем более счастья от этого не испытали. Как бы то ни было, бедность в стране сокращается максимально быстрыми темпами. Так что нет повода для грусти — уверенно смотрим в будущее.

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