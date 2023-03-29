Власти Швейцарии утвердили план помощи по выкупу Credit Suisse

Правительство Швейцарии утвердило план помощи швейцарскому финансовому холдингу UBS в размере $118 млрд для выкупа Credit Suisse. Как сообщается на сайте швейцарского правительства, эти средства будут выделены сверх бюджета на 2023 год.

Reuters отмечает, что новый владелец Credit Suisse должен взять на себя ответственность за любые будущие штрафы кредитной организации. UBS выкупит акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за каждую. Сумма сделки составит чуть более $2 млрд.

19 марта Нацбанк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние финансовые проблемы Credit Suisse, который завершил 2022 год с убытком $7,9 млрд — это худший результат банка с 2008 года.

Слияние UBS и Credit Suisse приведет к созданию одного из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов в Европе. Активы UBS оцениваются в $1,1 трлн, Credit Suisse — в $575 млрд.

Анастасия Ларина