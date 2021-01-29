В отношении экс-министра здравоохранения Омской области возбуждено уголовное дело Она подозревается в превышении служебных полномочий

В Омске на два месяца арестована бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Она подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд вынес решение о заочном аресте, так как «она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей». Госпожа Солдатова объявлена в международный розыск. Как уточнили “Ъ-Сибирь” в следственном управлении СКР по Омской области, сейчас Ирина Солдатова находится в Дубае (ОАЭ).

Также фигурантами уголовного дела стали руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков «и иные лица», рассказали “Ъ-Сибирь” в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области. Следствие считает, что Ирина Солдатова и Виктор Бабиков, «явно превышая свои должностные полномочия», организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями. Контракты предполагали поставку медоборудования «по явно завышенной стоимости», говорится в сообщении управления. Речь идет в том числе о средствах, выделенных на борьбу с распространением коронавируса.

Ущерб, причиненный минздраву Омской области в результате действий Ирины Содатовой и Виктор Бабикова, следствие оценивает в 105 млн руб.

Ирина Солдатова была уволена с поста министра в ноябре прошлого года после скандала, связанного с госпитализацией пациентов, заболевших коронавирусом. Как сообщалось ранее. несколько машин скорой помощи из-за невозможности положить пациентов в больницы Омска были вынуждены более 10 часов ездить по городу. Вечером они привезли пациентов в тяжелом состоянии к зданию министерства и потребовали от главы облминздрава решить вопрос.

На следующий день губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что инцидент «находится за гранью человеческого понимания» и потребовал установить персональную ответственность за случившееся. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. На скандал отреагировали также в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию непозволительной.

Сбой в системе госпожа Солдатова объяснила возросшей нагрузкой на медперсонал и больницы.

После отставки Ирины Солдатовой тогда же в ноябре стало известно об обысках, которые правоохранители провели в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, а местные СМИ сообщили о задержании силовиками главы дирекции Виктора Бабикова. Эту информацию подтвердили и в официальном чате пресс-службы областного минздрава. Позднее минздрав опроверг свою информацию.

О том, как главу омского минздрава уволили из-за скандала с госпитализацией больных COVID-19, читайте в материале “Ъ” «Министра смыло второй волной».

Оксана Павлова